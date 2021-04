Ufficiale: iniziata la produzione di House of the Dragon

Massimo Reina,

Adesso è finalmente ufficiale: l’attesa serie House of the Dragon, il prequel de Il Trono di Spade ambientato circa 300 anni prima degli eventi raccontati in quell’opera, dà l’avvio delle riprese che si terranno nel Regno Unito. La conferma è giunta nelle scorse ore attraverso l’account Twitter dedicato alla serie TV, accompagnati poi da una serie di ulteriori messaggi che sono serviti per la presentazione del cast.

Il cast di House of the Dragon

Creato da George R. R. Martin e Ryan Condal per HBO, House of the Dragon racconterà la storia della famiglia Targaryen a Westeros. La serie, basata sul romanzo di Martin, Fire & Blood è, come scritto prima, ambientata 300 anni prima degli eventi di Game of Thrones e vedrà pertanto in scena l’ascesa e la caduta del casato dei Targaryen. Secondo alcune voci di corridoio, però, il libro potrebbe essere solo il punto di partenza di una trama che poi si dipanerebbe fino alla ribellione di Robert Baratheon, ricongiungendosi, quindi, alla trama de Il Trono di Spade.



Tra i protagonisti dell’attesa serie ci sono Paddy Considine (Peaky Blinders), che interpreterà re Viserys Targaryen, Matt Smith (Doctor Who) nei panni del principe Daemon Targaryen, Emma D’Arcy nei panni della principessa Rhaenyra Targaryen. Olivia Cooke (Ready Player One) ricoprirà invece il ruolo di Alicent Hightower, mentre Steve Toussaint (Prince of Persia: The Sands of Time) quello di Lord Corlys Velaryon aka The Sea Snake, Eve Best (Nurse Jackie) della principessa Rhaenys Velaryon, e Rhys Ifans quello di Otto Hightower.

A completare il cast ci sono poi Sonoya Mizuno (La La Land) che nella serie sarà “Lady Misery”, ovvero la ballerina di Lys Mysaria, e Fabien Frankel (Last Christmas) nel ruolo di Sir Criston Cole. La serie House of the Dragon è programmata per andare in onda nel 2022 e sarà composta da dieci episodi.