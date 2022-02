IQOO 9 Pro: tutto quello che c’è da sapere

IQOO 9 Pro è un nuovo flagship top di gamma incentrato sulle prestazioni; dispone di un processore potentissimo e di specifiche al top.

Il sub brand di Vivo lancia l’ammiraglia iQOO 9 Pro che costa circa 870 dollari… strisce da rally incluse nel prezzo! Di fatto, il marchio secondario del colosso cinese incentrato sul gaming, ha annunciato il debutto in India dei suoi ultimi flagship, iQOO 9 e 9 Pro.

Come i precedenti dispositivi della società, in realtà non sembrano telefoni vistosamente pensati per i giocatori, ma sono comunque focalizzati sulle prestazioni. iQOO lo sta spingendo nel suo marketing attraverso una partnership con BMW M Motorsport e un modello bianco con tre strisce da rally.

IQOO 9 Pro: le caratteristiche

iQOO 9 Pro ha un processore Snapdragon 8 Gen 1, fino a 12 GB di RAM e una batteria da 4.700 mAh. Lo schermo è un pannello OLED da 6,78 pollici 1440p 120Hz, mentre il sistema fotografico include un sensore ultrawide da 50 megapixel, una camera per ritratti da 16 megapixel e un sensore principale da 50 megapixel che utilizza la stabilizzazione in stile gimbal, come altri flagship di casa Vivo. Può essere caricato a 120 W con un cavo o, ancora insolitamente per un telefono Vivo-adiacente, con una ricarica wireless fino a 50 W.

Le differenze con il modello non Pro includono un processore Snapdragon 888 Plus, una batteria da 4.350 mAh e uno schermo OLED da 6,56 pollici 1080p 120Hz. L’urto della fotocamera più piccolo ospita una lente principale da 48 megapixel, una ultrawide da 13 megapixel e una camera per ritratti da 13 megapixel.

Il telefono ha ancora una ricarica cablata da 120 W, ma non è disponibile alcuna opzione wireless. Sia iQOO 9 che 9 Pro eseguono Funtouch OS 12 di Vivo, basato su Android 12.

In India, iQOO 9 Pro costerà Rs. 64.990 (~$870) per la variante con 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione, o Rs. 69.990 (~$940) per 12 GB/256 GB.

L’iQOO 9 avrà un prezzo di Rs. 42.990 (~$580) per la variante da 8 GB/128 GB e Rs. 46.990 (~$630) per 12 GB/256 GB. I telefoni saranno disponibili dal 2 marzo.