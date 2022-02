OPPO ha in cantiere un pieghevole diverso da tutti gli altri

Ritorna in auge un rumor riguardo la probabile realizzazione di uno smartphone OPPO munito di un display estendibile: tutti i dettagli.

Il lancio di OPPO Find N può essere visto solo come l’inizio dell’interesse del colosso cinese verso questa particolare categoria di prodotti e, nelle scorse ore, un inedito rumor ha riportato in auge la possibilità che l’azienda starebbe lavorando a uno smartphone costituito da un display estendibile.

Invece di puntare a un display che si piega in due parti – lungo l’asse verticale come su OPPO Find N o lungo l’asse orizzontale come Samsung Galaxy Z Flip3 -, il colosso cinese starebbe invece valutando l’introduzione di un device il cui display è in grado di estendersi grazie a un sofisticato sistema di carrelli interni.

Si parla nuovamente del rumor relativo allo smartphone OPPO con display estendibile

Secondo le ultime informazioni in merito a questa singolare tecnologia, alcuni analisti di settore indicano che questa tecnologia rappresenterebbe la nuova generazione di smartphone pieghevoli che verranno presentati nel corso dei prossimi anni. OPPO, LG, e altri big del settore, infatti, starebbero già testando questa singolare soluzione in alcuni prototipi per valutarne l’usabilità e soprattutto per migliorare la tecnologia alla base dell’estensione del display.

Già a fine 2020 l’azienda aveva mostrato un concept phone costituito proprio da un pannello in grado di estendersi a seguito della pressione di un tasto: in quell’occasione si è reso palese l’interesse della compagnia verso un concetto diverso di foldable in cui non è più l’utente a incrementare la dimensione del display, ma è invece un apposito meccanismo interno che si occupa di incrementarne le dimensioni quando necessario (e richiesto).

OPPO non è l’unico colosso hi-tech a considerare la produzione di smartphone pieghevoli singolari. Xiaomi, infatti, proprio nelle scorse ore, avrebbe fatto richiesta di brevetto per uno smartphone pieghevole munito di una fotocamera pop-up motorizzata evidentemente pensata per introdurre un display completamente edge-to-edge e senza interruzioni dovute alla presenza di una fotocamera punch hole.