Xiaomi: un brevetto svela i piani del colosso sui nuovi foldable

Un brevetto di Xiaomi svela i piani del colosso cinese per quanto riguarda la realizzazione di uno smartphone pieghevole con fotocamera pop-up.

L’arrivo di OPPO Find N e HONOR Magic V ha riacceso i riflettori (e l’interesse) sul mondo degli smartphone pieghevoli dopo che Samsung lo ha giustamente controllato per ormai diversi anni: in queste ore un inedito brevetto di Xiaomi rimette la palla al centro, e svela i piani del colosso cinese per quanto riguarda lo sviluppo di un singolare smartphone pieghevole con tanto di fotocamera pop-up.

A seguito del lancio del MI MIX Fold lo scorso anno, sembra non essersi esaurita la vena creativa di Xiaomi per quanto riguarda la realizzazione di foldable ancora migliori e con caratteristiche uniche e singolari.

Un brevetto svela un singolare smartphone pieghevole di Xiaomi

In queste ore il leaker @Shadow_Leak ha pubblicato su Twitter una serie di immagini evidentemente provenienti da una richiesta di brevetto del colosso cinese: i disegni tecnici mostrano chiaramente un device foldable, con il display completamente esteso, con tanto di fotocamera pop-up che spunta fuori dal frame nell’angolo destro.

Xiaomi Patent a New Foldable Phone With Pop-up Selfie Camera 📷 – Full Screen Display

– Dual Selfie with Pop-up Camera

– Triple Rear Camera

– Bigger Battery#Xiaomi #FoldablePhone #PopUp #DualSelfie #Patent pic.twitter.com/RdEdCrtCWT — Sam (@Shadow_Leak) February 22, 2022

Dai disegni tecnici sembra che il device in questione abbia cornici estremamente sottili e ben ottimizzate, mentre il modulo fotografico pop-up sembrerebbe integrare due fotocamere oppure una fotocamera affiancata da un sensore secondario, non è ancora ben chiaro. Prendendo invece in considerazione il design del display secondario rivolto verso l’esterno, in questo caso il brevetto mostra un pannello di piccole dimensioni e in qualche modo simile a quello della prima generazione di Galaxy Fold di Samsung. Il design del retro mostra inoltre la presenza di una fotocamera a semaforo nell’angolo in alto a sinistra con tre sensori.

Ci sono alte possibilità che questo device non vedrà mai la luce del sole: il design dello smartphone, per quanto attuale e moderno nella modalità completamente estesa, sembra un passo indietro incredibile nella sua forma più compatta. In tutta probabilità questo brevetto mostra solo l’interesse del colosso cinese verso singolare categoria di smartphone, e non un prodotto attualmente in produzione.