iPhone 13 ha portato ricavi spaziali ad Apple nel 2021

Counterpoint descrive i risultati finanziari di Apple in una nota appena rilasciata; si scopre che il prezzo medio degli iPhone è aumentato del 14%.

La linea di iPhone 13 di Apple ha portato i ricavi globali degli smartphone ad un nuovo massimo di 448 miliardi di dollari nel 2021; questo è quanto riporta il portale di Counterpoint.

I ricavi degli smartphone sono cresciuti del 7% su base annua e del 12% su base trimestrale nel quarto trimestre dello scorso anno, nonostante le difficoltà causate dalla carenza di semiconduttori. Si ritiene che le entrate di Apple siano aumentate del 35% su base annua a 196 miliardi di dollari nel 2021; si parla del fatturato trimestrale più alto di sempre. Ciò ha permesso alla mela di registrare il 44% delle entrate globali totali degli smartphone quell’anno.

Apple guida il mercato degli smartphone

Oltre a portare i ricavi globali al nuovo massimo, il successo della gamma ‌iPhone 13‌ ha spinto il prezzo medio di vendita degli smartphone del 12% su base annua nel quarto trimestre del 2021. Ciò è stato aiutato anche dalla proliferazione dei device economici aventi il modem 5G, che hanno rappresentato oltre il 40% delle spedizioni globali di smartphone nel 2021, rispetto a solo il 18% nel 2020.

Anche il prezzo medio di vendita degli iPhone è aumentato del 14% a causa della domanda delle ultime line-up presentate, raggiungendo il valore di 825 dollari.

Apple ha anche rafforzato la sua quota di mercato con guadagni ingenti nei principali mercati emergenti, tra cui India, Thailandia, Vietnam e Brasile.

I primi cinque brand di telefonia hanno contribuito per oltre l’85% alle entrate totali degli smartphone. Le entrate degli smartphone di Samsung sono aumentate dell’11% su base annua, mentre quelle di Xiaomi e di OPPO sono aumentate rispettivamente del 49% e del 47%. In una rapida espansione, queste due compagnie hanno recentemente pianificato di sfidare direttamente Apple su scala globale nel segmento delle ammiraglie premium.

Il guanto di sfida a Tim Cook è stato lanciato; riusciranno ad imporsi nel mercato mondiale e in quello locale? Solo il tempo ce lo dirà. Restate connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.