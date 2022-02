TCL presenta cinque nuovi smartphone per la sua Serie 30

La Serie 30 si amplia: ecco i nuovi smartphone TCL 30+, TCL 30, TCL 30SE, TCL 30E e TCL 30 5G.

TCL, uno dei brand di elettronica di consumo più venduti al mondo e azienda leader nel settore della tecnologia, ha svelato oggi una serie di nuovi dispositivi al Mobile World Congress 2022. Rafforzando la missione di TCL di fornire connettività 5G per tutti, gli annunci mobile includono la nuova line-up Serie 30, con cinque nuovi smartphone tra cui un modello 5G ricco di funzionalità.

La Serie 30 si amplia: ecco i nuovi smartphone

TCL ha dunque svelato cinque nuovi smartphone all’interno della sua Serie 30: si tratta dei modelli TCL 30+, TCL 30, TCL 30SE, TCL 30E e TCL 30 5G. Ciascun device offre esperienze ricche di funzionalità accessibili a tutti. Questi si uniscono ai recentemente annunciati TCL 30XE 5G e TCL 30V 5G, che sono esclusivi per il mercato statunitense.

I nuovi smartphone della Serie 30 sono tutti dotati di un comparto fotografico da 50MP intelligente e facile da usare, per cui paesaggi, ritratti e piccoli particolari saranno immortalati con dettagli e colori realistici e l’esperienza utente risulterà nettamente migliorata.

Alcune funzionalità massimizzano ulteriormente il risultato finale, come Steady Snap che mette in pausa lo scatto e cattura chiaramente i soggetti in movimento, Face Tracking, perfetto per i ritratti dinamici, e Auto-Capture, che permette di coinvolgere più soggetti nell’inquadratura per selfie grandangolari.

Tutti gli smartphone della nuova serie sono equipaggiati con i display TCL. Schermi da 6,52 pollici con mini-notch sono presenti su TCL 30SE e TCL 30E per esperienze visive immersive, mentre i display AMOLED FHD+ da 6,7 pollici di TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G regalano contrasti ricchi, colori incisivi, neri profondi, per una vera e propria esperienza cinematografica.

La tecnologia di visualizzazione proprietaria TCL NXTVISION offre immagini migliorate, mantenendo allo stesso tempo la cura degli occhi come uno dei focus principali. TCL 30+, TCL 30 e TCL 30 5G sono dotati di un design ultra-sottile da 7.74mm e pesano solo 184g, per una perfetta portabilità nel palmo di una mano o in tasca. Tutti e cinque i dispositivi sono dotati di potenti batterie oltre 5000mAh e supportano la ricarica veloce, accompagnando gli utenti dalla mattina alla sera senza sforzi.

Prezzi e disponibilità