TCL vince i Top Innovation Awards IDG al CES 2022

TCL ha vinto per il suo OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO, per gli occhiali da vista intelligenti NXTWEAR AIR e per il tablet NXTPAPER 10s.

TCL Electronics è stato premiato dall’International Data Group (IDG) per i suoi prodotti tecnologici esposti al Las Vegas Convention Center dal 5 al 7 gennaio 2022. L’azienda ha vinto l’Innovation Award of Mini LED Display Technology per il suo OD Zero Mini LED 8K TV X925 PRO, il premio The Most innovative Award of The Year per gli occhiali da vista intelligenti TCL NXTWEAR AIR e quello di Eye Protection Innovation Award of The Year per il tablet TCL NXTPAPER 10s. I premi sono stati assegnati nell’ambito della cerimonia Global Top Brands Award sponsorizzata da IDG, tenutasi il 6 gennaio, e sono stati scelti da una giuria di esperti globali e media influenti.

TCL trionfa al CES 2022

Il TV X925 PRO di TCL è il primo TV con retroilluminazione Mini LED di terza generazione e dotato di tecnologia di visualizzazione OD ZeroTM. Il TV 8K Mini LED da 85″ offre un’esperienza visiva rivoluzionaria e un audio coinvolgente, presentando un design ultrasottile e integrando Google TVTM per ogni esigenza di personalizzazione. Il TV offre anche un’esperienza audio unica che riempie la stanza grazie ai suoi potenti driver Onkyo-tuned, capaci di creare un palcoscenico premium con elaborazione audio Dolby Atmos 3D per un suono avvolgente.

TCL NXTWEAR AIR sono gli occhiali indossabili di seconda generazione dell’azienda, che utilizzano un’eccezionale tecnologia di visualizzazione e un design premium. Creano anche un ambiente di visualizzazione espansivo e coinvolgente, che è l’equivalente di guardare uno schermo da 140 pollici a 4 metri di distanza – simile all’esperienza del cinema. NXTWEAR AIR migliorano l’esperienza visiva degli utenti: dalla visione di film, al gioco, al lavoro da remoto. Con soli 75g di peso, gli occhiali sono dotati di due lenti anteriori intercambiabili, che danno la priorità sia al comfort che allo stile personale.

Il tablet TCL NXTPAPER 10s è progettato specificamente con un focus sulla protezione degli occhi. La riduzione della luce blu è infatti una caratteristica principale, integrata direttamente nel software e nell’hardware del tablet stesso. L’esperienza di lettura è quella simile alla carta, il display infatti utilizza 10 strati di protezione per mantenere i colori naturali, stabilendo un nuovo standard del settore. Lo schermo è certificato TÜV e riduce la luce blu di oltre il 50%. Gli utenti potranno anche godere di una visione chiara da qualsiasi angolo grazie alla finitura antiriflesso.