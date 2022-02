POCO X4 Pro 5G UFFICIALE, tanta sostanza a buon mercato

POCO X4 Pro 5G è la nuova proposta di fascia medio alta della compagnia; ha un prezzo accessibile ma specifiche tecniche interessanti.

Il sub brand di Xiaomi ha svelato il nuovissimo POCO X4 Pro 5G; dopo aver letto, in passato, tutto e di più su questo smartphone, finalmetne la compagnia ha tolto i veli al suddetto dispositivo.

POCO X4 Pro 5G: le caratteristiche

Esteticamente presenta un modulo fotografico davvero imponente con il marchio bello scritto in evidenza; ci sono diversi sensori, ma il principale è da 108 Megapixel, che si comporta bene in ogni condizione di luce, grazie anche all’intelligenza artificiale. Nello specifico, sappiamo che la lente è una Samsung ISOCELL HM2.

Al contrario, il modello in India dispone di un sensore da 64 Megapixel. Non manca il suffisso 5G in basso sulla back cover e il logo del brand sulla parte inferiore. Ci sono tre colorazioni per il suddetto terminale: Laser Black, Laser Blue e POCO Yellow.

Passando alla parte anteriore, il telefono ha un display perforato con cornici sottili. Dispone di un DotDisplay AMOLED a 120 Hz da 6,7 ​​pollici. Trovisamo una snapper selfie da 16 MP. Completa la dotazione fotografica un’ottica ultra wide da 8 Mega e un macro da 2 Mpx.

All’interno, è alimentato dal SoC Qualcomm Snapdragon 695 5G abbinato a 6 GB o 8 GB di RAM LPDDR4X. Funziona con la MIUI 13 basata sul sistema operativo Android 11. Sotto la scocca troviamo una batteria da 5.000 mAh e supporto per la ricarica rapida da 65 W.

Disponibilità e prezzi

POCO X4 Pro 5G viene venduto in due varianti:

6GB + 128GB a €299,90;

8GB + 256GB a €349,90.

L’M4 Pro invece, è disponibile in tre colori, Power Black, Cool Blue e POCO Yellow, in due versioni:

6GB + 128GB a €229,90;

8GB + 256GB a €279,90.

Questi invece, i prezzi Early Bird:

X4 Pro 5G:

La versione 6GB +128GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, dalle ore 13.00 del 2 marzo, costerà solo €269,90;

La versione 8GB +256GB, per 6 giorni su po.co e Amazon, dalle ore 13.00 del 2 marzo, sarà commercializzato a €319,90.

M4 Pro: