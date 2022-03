MWC 2022, Huawei annuncia HUAWEI MateBook 16

Il primo notebook Huawei ad alte prestazioni è realizzato per sviluppare le idee e le ispirazioni più creative.

Huawei Consumer Business Group (CBG) annuncia il lancio di HUAWEI MateBook 16, il primo notebook dell’azienda ad alte prestazioni dotato di un display FullView da 16 pollici. Come nuovo componente della famiglia MateBook, il nuovo notebook non solo incarna i tratti distintivi della linea di prodotti rappresentando il meglio del design estetico e della tecnologia innovativa di Huawei, ma è anche dotato di un nuovissimo FullView Display di livello professionale, di prestazioni potenti e di nuove funzionalità di collaborazione multi-device che aiutano i professionisti di oggi a dare vita alle loro idee migliori.

MateBook 16

Progettato per i professionisti, HUAWEI MateBook 16 agevola la produttività e il lavoro creativo. Il notebook è il primo del suo genere a ricevere la TÜV Rheinland Certification per le categorie Colour Accuracy e Quick Stability, certificando la capacità del display di produrre colori reali e garantire la stabilità delle immagini. Il processore AMD Ryzen 5000 Series è completato dal nuovissimo sistema di raffreddamento a ventola HUAWEI Shark, per offrire prestazioni eccezionali e soprattutto silenziose. Il supporto per la connettività multi-device significa anche che gli utenti possono collegare HUAWEI MateBook 16 a smartphone, tablet, monitor e sfruttare la sinergia tra questi device per un’esperienza migliore – non importa se stanno lavorando in ufficio o dando vita alle loro ispirazioni più creative.

Caratterizzato da un corpo in metallo ad alta resistenza, HUAWEI MateBook 16 è incredibilmente robusto e con un look premium. Il minimalismo caratterizza ogni aspetto del design di HUAWEI MateBook 16, un look professionale che si adatta perfettamente al target di riferimento. Il notebook è disponibile nel colore Space Grey, rifinito con un avanzato processo di sabbiatura della ceramica che dona al notebook una superficie strutturata.

La navigazione sul touchpad è incredibile poiché la grande superficie di vetro a disposizione fornisce uno scorrimento fluido delle dita. La cerniera è anche progettata per un accesso facile e veloce, permettendo agli utenti di aprire il portatile senza sforzo, anche con una sola mano. Il device racchiude tutto ciò in un corpo di soli 17,8 mm e un peso di 1,99 kg, sarà quindi facile da trasportare ovunque. HUAWEI MateBook 16 alza l’asticella dei notebook progettati per la produttività anche grazie al suo display avanzato che consente a ogni professionista di liberare il proprio potenziale. Il Display FullView da 16 pollici supporta fino a una risoluzione di 2.5K con un rapporto screen-to-body del 90%, offrendo agli utenti un’ampia tela per il lavoro creativo oltre che esperienze visive coinvolgenti.

Prezzi, disponibilità e promo di lancio