oppo supervooc flash charge 240 w

OPPO al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona ha presentato la ricarica rapida SuperVOOC da 240 W: è la più veloce mai annunciata.

A distanza di poche ore dall’annuncio che Realme GT Neo3 sarà il primo smartphone a montare la ricarica rapida da 150 W – oltre ad essere uno dei primi ad arrivare sul mercato con il nuovo processore MediaTek Dimensity 8100 -, un’altra azienda cinese di altissimo livello annuncia una incredibile tecnologia di ricarica rapida: OPPO SuperVOOC Flash Charge da 240 W.

Durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, infatti, il colosso cinese svela per la prima volta una tecnologia di ricarica rapida in grado di caricare completamente una batteria da 4500 mAh in appena 9 minuti – in confronto quella da 150 W di Realme impiega 5 minuti per arrivare al 50%.

OPPO svela la ricarica rapida SuperVOOC Flash Charge da 240 W

Entrando nel dettaglio, OPPO ha annunciato che la tecnologia di ricarica rapida è in grado di raggiungere il 50% di ricarica in appena 3 minuti e mezzo, un traguardo quasi incredibile da raggiungere qualche anno fa. Restano da comprendere a fondo gli eventuali problemi che la tecnologia di ricarica rapida potrebbe avere sulla longevità della batteria: a tal proposito ci aspettiamo che OPPO abbia lavorato lungamente a ogni soluzione possibile per limitare al massimo il deterioramento causato da una tensione di ricarica di questo tipo.

È così importante ricarica la batteria a questa potenza?

La velocità di ricarica di uno smartphone è ormai diventato un parametro molto importante per gli OEM (soprattutto cinesi) e gli acquirenti: molto spesso la possibilità di ricaricare molto rapidamente il proprio smartphone è visto come un vantaggio non indifferente da parte di chi sta valutando l’acquisto di un nuovo device, motivo per cui in futuro vedremo l’arrivo di tecnologie di ricarica rapida sempre più spinte.

Quando sarà disponibile la tecnologia di ricarica?

Purtroppo la compagnia non ha annunciato quando la ricarica rapida da 240 W sarà disponibile sul mercato, né su quali device. OPPO Find X5 Series annunciata proprio in questi giorni, infatti, non dispone del supporto alla tecnologia SuperVOOC Flash Charge da 240 W: è probabile che bisognerà attendere la fine del 2022 o addirittura l’arrivo del 2023 prima di poter acquistare uno smartphone munito di questa feature.