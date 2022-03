Vivo X80 arriverà ad aprile e sfiderà OnePlus 10

Grazie ad alcune informazione trapelate in rete, sappiamo quale sarà la data di debutto della serie X80 di Vivo in India e in Cina.

È appena emerso un nuovo rapporto che rivela la possibile roadmap per il debutto della serie Vivo X80. Apparentemente, la prossima gamma di smartphone di punta lanciata in India ad aprile 2022, ma in Europa non sappiamo ancora quando arriverà.

Secondo un rapporto di MySmartPrice, fonti del settore vicine alla questione hanno affermato che la serie X80 sarà annunciata in India il mese prossimo.

Vivo X80: cosa sappiamo al momento

Al momento, il produttore cinese di telefonia leader del mercato non ha ancora rivelato ufficialmente la data di debutto della nuova serie X80. Ma sebbene al momento non siano disponibili dettagli, abbiamo alcune informazioni sulla line-up premium di Vivo, basati sui rapporti trapelati.

Per chi non lo sapesse, il marchio dovrebbe presto annunciare la data di lancio della serie X80 in Cina, con la data di rilascio sul mercato che segue la presentazione.

Poiché si dice che il lancio indiano avvenga ad aprile, l’annuncio cinese potrebbe essere fissato con qualche giorno di anticipo. La serie X80 dovrebbe includere anche tre modelli, ovvero X80, X80 Pro e X80 Pro+. Essendo una serie di punta, il modello di fascia alta sarà probabilmente caratterizzato dall’ultimo e più grande SoC Snapdragon 8 Gen1 di Qualcomm e dal modulo fotocamera Zeiss con la stabilizzazione del gimbal del brand.

D’altra parte, le ammiraglie di fascia bassa potrebbero essere dotate del SoC Dimensity 9000 di MediaTek, secondo un recente elenco di benchmark. La piattaforma ha anche elencato la serie X80 con il numero di modello V2186A. Un altro rapporto ha suggerito che il modello base sfoggerà un display LTPO AMOLED da 6,56 pollici con risoluzione Full HD+.

Nel frattempo, l’X80 Pro e l’X80 Pro+ si dice che saranno dotati di un pannello AMOLED LTPO 2.0 E5 da 6,78 pollici con risoluzione rispettivamente FHD+ e QHD+. Tutti i modelli dovrebbero offrire anche una frequenza di aggiornamento elevata di 120 Hz.