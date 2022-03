AirTag: ecco come può prevenire i casi di stalking

In questo articolo scopriremo i metodi con i quali Apple intende prevenire i casi di stalking legati agli AirTag, i tracker GPS Bluetooth.

Gli AirTag possono essere un dispositivo particolarmente utile per aiutarvi a trovare gli oggetti smarriti. Ma, dopo il suo debutto la scorsa primavera, molte persone temono che il device di localizzazione sia anche un efficace strumento di stalking. La mela ha messo la privacy al centro del suo gadget e si è adattata per migliorare le funzionalità anti-stalking tra le preoccupazioni crescenti da parte delle persone.

L’AirTag è davvero così pericoloso come si vocifera?

“Non è uno strumento spia commercializzato come strumento spia, perché è commercializzato come AirTag ed è Apple“, ha detto Adam Dodge a The Verge. Dodge è CEO di EndTab, un’organizzazione che offre formazione sullo stalking e le molestie abilitate alla tecnologia. “Le persone a volte non pensano che ci sia qualcosa di sbagliato in questo, a quanto pare, e lo usano per tracciare la posizione di qualcuno perché, per loro, è un uso naturale della tecnologia“.

L’accuratezza consente agli abusatori di “salire di livello e aumentare la raffinatezza e l’accuratezza dei loro sforzi”, secondo l’uomo.

Quali misure anti-stalking sono previste?

La mela ha adottato numerose misure di sicurezza anti-abuso per impedire alle persone di utilizzare gli AirTag a scopo di stalking. Il mese scorso, la società di Cupertino ha annunciato una serie di funzionalità in arrivo quest’anno per combattere il tracciamento indesiderato. Queste modifiche includono la ricerca di precisione, i suoni per visualizzare gli avvisi, un miglioramento degli avvisi di tracciamento indesiderati e una messa a punto del suono per il device.

La versione beta di iOS 15.4 di Apple ha persino introdotto nuove misure anti-stalking che gli utenti vedranno durante la configurazione di un AirTag.

Viene visualizzato un avviso sulla privacy in cui si afferma che l’utilizzo di AirTag per tracciare le persone senza il loro consenso è un crimine. Avverte inoltre che un uso improprio può indurre le forze dell’ordine a trovare maggiori informazioni sul proprietario di un AirTag straniero.

Cosa succede se un utente Android viene monitorato?

Google ha un’app chiamata Tracker Detect sul Google Play Store. Questa app utilizza il Bluetooth per cercare tracker di oggetti (anche AirTag) separati dai proprietari. Se pensate che qualcuno vi stia seguendo, vi basterà usare lo scanner dell’app per cercare di rintracciare il tracker. Se il software rileva un dispositivo nelle vicinanze per almeno 10 minuti, potrete riprodurre un suono per aiutarvi a trovarlo.