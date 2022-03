Amazon Prime Gaming questo mese vi regala sette nuovi giochi

Questo marzo Amazon Prime Gaming vi regala ben sette nuovi titoli coi quali divertirvi. Tra questi Madden NFL 22 e The Stillness of the Wind.

Amazon Prime Gaming, il servizio incluso con Amazon Prime dedicato agli appassionati di videogame, regala questo mese di marzo ben sette giochi da riscattare e tenere sempre disponibili sul proprio account, dove resteranno fino a quando l’abbonamento verrà rinnovato. Se siete abbonati Amazon Prime e volete riscattare tutti i giochi, potete farlo seguendo questo link.

Tutti i giochi offerti da Amazon Prime a marzo 2022

La proposta di questo mese di Amazon è decisamente variegata, e anche se alcuni nomi possono risultare poco familiari a molti videogamer, c’è da dire che si tratta in realtà di produzioni di buon livello. Per esempio The Stillness of the Wind è un gioco che a dispetto della grafica semplicistica tratta un argomento estremamente delicato e toccante come lo scorrere della vita e l’accettazione della perdita. Ma anche del tempo che passa, la solitudine e altri argomenti profondi che lo fanno un gioco riflessivo e contemplativo.

Non male nemmeno Surviving Mars, un interessante gestionale nel quale il videogamer è chiamato a costruire e gestire una colonia su Marte. Ma assicurarsi la sopravvivenza dei coloni è impresa tutt’altro che facile: occorre recuperare denaro, costruire cupole e infrastrutture, ricercare nuove possibilità e usare i droni per sbloccare modi più elaborati di ampliare e dare forma all’insediamento. E poi coltivare il cibo, estrarre minerali o trovare nuove risorse su un pianeta inesplorato.

Su tutti spicca ovviamente Madden NFL 22, un videogioco di football americano basato sulla National Football League, sviluppato da EA Tiburon e pubblicato da Electronic Arts. Nel gioco, inutile dirlo, tra le altre cose potrete interpretare qualsiasi squadra della NFL in tutta una serie di eventi reali o personalizzati.

Potete perfino vestire i panni di una giovane stella in attacco o in difesa in una delle dieci più famose università americane, ovverosia Clemson, Florida, LSU, Miami, Michigan State, Nebraska, Oklahoma, Oregon, Texas e USC, in un’apposita modalità storia. Per il resto, ecco la lista completa dei titoli di questo mese su Amazon Prime Gaming: