Conviene davvero abbonarsi ad Amazon Prime? Ecco quanto costa, cosa include e a chi conviene. Tutti i dettagli.

Il Prime Day 2021 di Amazon è alle porte e la valanga di offerte che stanno per arrivare saranno riservate soltanto agli utenti di Prime, il servizio di sottoscrizione di Amazon che dà accesso ad una serie di vantaggi che vanno dalle spedizioni gratuite su migliaia di prodotti, alla spedizione veloce in tutta Italia, così come l’accesso al servizio di streaming Prime Video e molto altro.

Quanto costa l’abbonamento ad Amazon Prime?

L’abbonamento ad Amazon Prime ha un costo mensile di 3,99 euro (47,88 euro all’anno), ma chi sceglierà di sottoscrivere un abbonamento annuale – ed è questa il nostro consiglio – potrà farlo al prezzo scontato di 36 euro all’anno.

A 36 euro all’anno – 3 euro al mese – si ottiene subito la spedizione gratuita su milioni di prodotti in vendita su Amazon e, soprattutto, le consegne veloci e senza limiti: consegne in 1 giorno su 2 milioni di prodotti e in 2-3 giorni su molti altri milioni, così come spedizione standard gratuita anche sugli ordini inferiori ai 29 euro.

Cosa si ottiene oltre alle spedizioni gratuite?

I cacciatori di offerte su Amazon possono contare sull’accesso anticipato alle Offerte Lampo che sono tra le grandi protagoniste non soltanto degli eventi Prime Day, ma sono disponibili per tutto l’anno. Le offerte lampo sono tra quelle più interessanti e generalmente riguardando prodotti con disponibilità limitata che vengono messi in offerta per una durata limitata. Nel caso del Prime Day 2021 le offerte a tempo saranno di 6 o 12 ore, mentre nel corso dell’anno se ne possono trovare anche con durata più limitata.

Gli iscritti ad Amazon Prime hanno anche accesso all’intero catalogo di Prime Video, il servizio di streaming di Amazon che da tempo propone anche contenuti originali prodotti proprio da Amazon. Senza costi aggiuntivi si possono guardare in streaming migliaia di film e serie TV e anche a più di 2 milioni di brani e centinaia di playlist senza pubblicità grazie ad Amazon Music, la versione gratuita del servizio di streaming musicale di Amazon.

I vantaggi, però, non finiscono qui. Chi utilizza Prime Gaming può ottenere ogni mese contenuti in-game e sconti esclusivi su decine di videogiochi, mentre i lettori avranno accesso a centinaia di titoli inclusi in Prime Reading, ebook che è possibile leggere non soltanto su Kindle, ma anche sui dispositivi iOS e Android grazie all’app gratuita di Kindle.

E c’è anche Amazon Photos, lo spazio cloud illimitato in cui possiamo archiviare tutte le nostre foto e i nostri video e accedervi da qualsiasi dispositivo anche in mobilità. Dopo il cambiamento storico di Google Foto, Amazon Photos rappresenta la migliore alternativa e il fatto che sia già incluso in Amazon Prime è senza dubbio un motivo in più per provarlo.

Conviene davvero abbonarsi ad Amazon Prime?

Dopo lo spiegone, la domanda sorge spontanea. Quanto acquistate su Amazon? Se fate più di 3-4 acquisti ogni anno, già soltanto l’avere le spedizioni gratuite rappresenta senza dubbio una convenienza. Se siete anche amanti dei film e delle serie TV, poi, non c’è davvero storia: a 3 euro al mese, nel caso in cui scegliate l’abbonamento annuale, avrete accesso anche a migliaia di contenuti di qualità. Nessun altro servizio di streaming in Italia viene proposto ad un prezzo così basso e già soltanto questo dovrebbe rappresentare il principale vantaggio di Prime oltre alle spedizioni gratuite.

E c’è anche un’altra buona notizia. Gli studenti di ogni classe ed età possono sottoscrivere l’abbonamento ad Amazon Prime ad un prezzo ancora più vantaggioso: 18 euro all’anno fino alla laurea e per un massimo di 4 anni.