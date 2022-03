Netflix, serie TV e film tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2022

I film e le serie TV in uscita su Netflix tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2022: da Frammenti di lei alla docuserie Coinquilini impossibili.

Netflix si prepara a un marzo 2022 piuttosto interessante dal punto di vista dei contenuti. Non si tratta di un mese particolarmente ricco di novità, ma gli abbonati avranno la possibilità di godersi più di qualche produzione accattivante.

Nella settimana che va dal 28 febbraio al 6 marzo 2022, per esempio, debutta la serie Frammenti di lei con protagonista Toni Collette. L’attrice interpreta una donna che ricostruisce l’oscuro passato della madre in seguito a un violento attacco nella loro cittadina, il quale porta alla luce minacce nascoste e segreti letali. Si tratta dunque di un thriller, che potrebbe tenere incollati allo schermo i numerosi fan del genere.

Tra gli altri show in arrivo potrebbe meritare un’occasione The Guardians of Justice, una serie nuova sui supereroi che unisce ben otto stili diversi di animazione. Tutti coloro che sentiranno la mancanza di Daredevil, Jessica Jones e compagnia, che passano da Netflix a Disney+, potranno quindi ripiegare su questo nuovo show.

Da tenere in considerazione anche la docuserie originale Coinquilini impossibili, prodotta da Blumhouse e incentrata su storie vere di alcune delle peggiori esperienze di coabitazione mai raccontate.

Dal punto di vista cinematografico, invece, la nota piattaforma streaming introduce nel catalogo Il filo invisibile, uscito nei cinema lo scorso 21 febbraio e accolto positivamente dalla critica. La pellicola tocca il tema del superamento dei pregiudizi e dell’odio di genere, portando in scena la storia di un ragazzo cresciuto da una coppia dello stesso sesso.

E ancora, tra i film di questa settimana si annovera The Weekend Away, che racconta di una vacanza tra due amiche che finisce in tragedia. Una delle due protagoniste è Beth, interpretata dall’attrice Leighton Meester, famosa per il ruolo di Blair Waldorf nella serie cult Gossip Girl.

Netflix: tutte le novità tra il 28 febbraio e il 6 marzo 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

The Guardians of Justice (stagione 1) – 1 marzo

Frammenti di lei (stagione 1) – 4 marzo

Film originali

Una bionda in carriera – 1 marzo

Tutta la vita davanti – 1 marzo

Against The Ice – 2 marzo

The Weekend Away – 3 marzo

Il filo invisibile – 4 marzo

Documentari

Coinquilini impossibili (docuserie) – 1 marzo

Un paradiso da salvare: racconti di un ecosistema – 2 marzo

Contenuti in scadenza

Di seguito è possibile trovare tutti i film, le serie e i documentari che lasceranno il catalogo Netflix nella settimana dal 28 febbraio al 6 marzo 2022.

Film

5 è il numero perfetto – 28 febbraio

Blow – 28 febbraio

Anaconda – 28 febbraio

Cemento armato – 28 febbraio

Al vertice della tensione – 28 febbraio

Cuore artico – 28 febbraio

Da ladro a poliziotto – 28 febbraio

Easy Girl – 28 febbraio

Final Destination 3D – 28 febbraio

Final Destination – 28 febbraio

Final Destination 5 – 28 febbraio

First Sunday – Non c’è più religione! – 28 febbraio

Godzilla (2014) – 28 febbraio

I poliziotti di riserva – 28 febbraio

Il sangue in bocca – 28 febbraio

In questo angolo di mondo – 28 febbraio

My All American – 28 febbraio

Mister Bugia – 28 febbraio

Nila – 28 febbraio

Mi presenti i tuoi? – 28 febbraio

Pasolini – 28 febbraio

Non aprite quella porta (2003) – 28 febbraio

Resident Evil: The Final Chapter – 28 febbraio

Radio Rebel – 28 febbraio

Scemo e più scemo – 28 febbraio

Stai lontana da me – 28 febbraio

Suspiria – 28 febbraio

Senza domani – 28 febbraio

Sylvanian Families: tutti sognano di volare – 28 febbraio

The Equalizer – Il vendicatore – 28 febbraio

Takers – 28 febbraio

The Exorcism of Emily Rose – 28 febbraio

The Foreigner – 28 febbraio

The Social Network – 28 febbraio

V per Vendetta – 28 febbraio

The Truman Show – 28 febbraio

Zohan – Tutte le donne vengono al pettine – 28 febbraio

Legend – 2 marzo

Jupiter – Il destino dell’universo – 2 marzo

Martin Eden – 3 marzo

Parto col folle – 6 marzo

Lego Batman – Il film – 6 marzo

