Sonos presenta Sonos Roam SL, disponibile dal 15 Marzo

Sonos Roam SL è un nuovo speaker portatile che offre un suono di alta qualità ovunque, con una batteria che dura per l’intera giornata.

Sonos ha presentato il suo nuovo Sonos Roam SL, lo speaker ultra portatile che suona in modo eccellente sia tra le mura domestiche che fuori casa, e che può essere portato ovunque. Si tratta di una versione aggiornata del modello standard già in commercio che potete acquistare su Amazon, rispetto al quale verrà quindi venduto a un prezzo più abbordabile, in quanto è privo di microfono e conseguentemente del supporto agli assistenti vocali.

Sonos, qualità audio anche fuori casa

L’azienda promette in tal senso di offrire un’esperienza unica all’utenza, con un audio di qualità paragonabile a quella offerta da uno speaker più grande. Nonostante le misure ridotte, Roam SL offre infatti un suono incredibile per le sue misure ridotte, e grazie alle sue capacità di immagazzinamento, la batteria dura per l’intera giornata. Inoltre è semplice da installare e ha funzionalità innovative racchiuse in un design premium, durevole e super portatile.

Il dispositivo può inoltre connettere in stereo con un secondo Roam SL o un Sonos Roam tramite Wi-Fi, per un’esperienza sonora ancora più completa. Nel dettaglio:

Goditi un suono ricco di dettagli con la chiarezza, la profondità e la pienezza che ti aspetteresti da uno speaker più grande.

Connettiti al tuo sistema Sonos a casa tramite Wi-Fi e passa automaticamente al Bluetooth quando sei fuori casa.

Accoppia in stereo Roam SL con un secondo Roam SL o un Sonos Roam tramite Wi-Fi.

Esplora fino a 10 ore di riproduzione continua con una singola carica e fino a 10 giorni di durata della batteria in modalità sleep. Per una durata della batteria ancora più lunga, attiva l’impostazione Risparmio batteria in modo che lo speaker si spenga completamente quando non è in uso.

Roam SL è resistente alla polvere e completamente impermeabile con un grado di protezione IP67 rigorosamente testato.

I pulsanti tattili aiutano a evitare la pressione accidentale dei pulsanti mentre sei in movimento.

Una forma triangolare e un design morbido rendono Roam SL facile da sollevare e assicurano un bell’aspetto all’interno della tua casa.

E’ possible posizionare Roam SL verticalmente per un ingombro ridotto oppure orizzontalmente per fornire maggiore stabilità su superfici irregolari all’aperto