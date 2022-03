Apple ora ripara il Face ID senza dovervi cambiare il telefono

Finalmente ora Apple consente ai genius degli Apple Store di riparare il Face ID di un iPhone senza dover sostituire l’intero telefono.

Secondo quanto si apprende, Apple ora può riparare il sensore Face ID sul vostro iPhone senza dover sostituire l’intero telefono. Di fatto, l’OEM di Cupertino e i suoi partner di assistenza possono ora aggiustare questo sensore su un melafonino senza sostituire l’intero device, consentendo così all’azienda di offrire ai clienti mezzi di riparazione dei dispositivi più economici e più sostenibili dal punto di vista ambientale.

Come riportato da MacRumors poche settimane fa, gli Apple Store e i fornitori di servizi autorizzati avrebbero presto ricevuto parti del sistema TrueDepth Camera, inclusa la fotocamera frontale e il famigerato sensore Face ID che si occupa dello sblocco del gadget con il volto.

Apple permette la sostituzione del Face ID facilitata

In una nuova nota vista da MacRumors oggi, la mela ha affermato di aver iniziato a inviare le suddette parti a fornitori di servizi autorizzati e negozi al dettaglio consentendo riparazioni ‌Face ID‌ senza la sostituzione dell’intera unità.

I prezzi delle riparazioni variano a seconda del fornitore di servizi, della posizione geografica e del dispositivo. La nuova opzione di riparazione è disponibile solo per ‌iPhone‌ XS e versioni successive. Il modello X, che ha segnato la nascita dell’elemento che ha sostituito il Touch ID‌, non è supportato.

La mela ha affermato che la nuova opzione di riparazione non è disponibile in: Argentina, Barbados, Bermuda, Brasile, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Repubblica Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Panama, Paraguay, Perù, Trinidad, e Tobago, Uruguay e Venezuela. Il promemoria non offriva alcun dettaglio in merito ad una disponibilità allargata agli altri paesi. Vi terremo aggiornati.

Nelle notizie correlate però, sappiamo che con il modello iPhone 14 Pro, la compagnia eliminerà la tacca e inserirà i vari elementi che sono presenti nel notch in un foro e una pillola incastonata nel pannello. Prima di vedere questi chip integrati nel display potrebbero passare ancora diversi anni, tuttavia.