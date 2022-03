Samantha Cristoforetti non sarà comandante della ISS

Con un comunicato l’Agenzia Spaziale ha annunciato che Samantha Cristoforetti non sarà più comandante della Stazione Spaziale Internazionale.

L’Agenzia Spaziale Europea ha annunciato con un comunicato che Samantha Cristoforetti non sarà più il comandante della Stazione Spaziale Internazionale, la ISS. La prossima missione, prevista per aprile, la Crew-4 di SpaceX, non vedrà Samantha come comandante bensì come guida del United States Orbital Segment (USOS).

Si tratterebbe del segmento internazionale della ISS, che comprende anche i moduli e le strutture degli USA, dell’ESA, del Canada e anche del Giappone. Il motivo sembrerebbe legato alla variazione della rotazione degli astronauti a bordo della ISS, insieme a dei cambiamenti nei piani delle varie Expedition previste sulla Stazione Spaziale Internazionale.

Cristoforetti cambia ruolo: non sarà comandante della ISS

Il piano originale vedeva Samantha Cristoforetti e l’equipaggio della Crew-4 salisse sulla ISS durante la missione Expedition 67. Cristoforetti sarebbe diventato comandante della ISS nella Expedition 68, ma ora il programma è cambiato. Visto che adesso la permanenza a bordo della ISS è stata ridotta per l’equipaggio, torneranno a Terra prima dell’inizio di Expedition 68, rendendo impossibile per la Cristoforetti essere comandante.

Samantha Cristoforetti comunque verrà addestrata per il ruolo, così che se dovesse esserci di nuovo la possibilità, o magari cambiassero le rotazioni, potrebbe assumere il ruolo di comandante. Inoltre, il ruolo che adesso ricoprirà avrà responsabilità simili, quindi il cambiamento è relativamente poco. L’astronauta ha commentato: