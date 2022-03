Disney+ conferma l’abbonamento scontato con pubblicità

Disney+ conferma l’arrivo prossimo di un piano scontato con l’inserimento di pubblicità all’interno, per ora solo negli USA.

Già stamattina avevamo parlato dei rumor legati ad una sottoscrizione a prezzo inferiore per Disney+, il noto servizio di streaming, ma ora è arrivata la conferma ufficiale. Purtroppo il piano per ora è di portare il tutto solo in America per il 2022, ma nel 2023 l’azienda deciderà se e come espandere il progetto.

Non sono stati rivelati costi o informazioni, sappiamo solo che il prezzo sarà inferiore al pacchetto standard e prevedrà l’inserimento di pubblicità all’interno dei vari contenuti audiovisivi.

Disney+ avrà un abbonamento scontato con pubblicità

Scendendo nel dettaglio, ha spiegato per bene Kareem Daniel, Chairman di Disney Media and Entertainment Distribution, con la sua comunicazione ufficiale:

Espandere l’accesso a Disney+ verso un pubblico più ampio ad un prezzo più basso è una vittoria per tutti – iscritti, aziende che vogliono fare pubblicità e chiunque lavori a film e serie tv. Più utenti potranno accedere ai nostri fantastici contenuti. Le aziende potranno raggiungere un maggior numero di utenza, e i nostri sceneggiatori potranno raccontare le loro storie a più fan e più famiglie.

Anche Rita Ferro, President Advertising di Disney Media and Entertainment Distribution, ha aggiunto qualche parola:

Dal suo lancio, le aziende pubblicitarie hanno chiesto di entrare a far parte della piattaforma e non solo perché c’è richiesta di servizi streaming. Disney+ con le pubblicità permetterà ai marketers il miglior sistema streaming con i nostri amati brand, Disney, Pixar, Star Wars, Marvel e National Geographic. Non vedo l’ora di condividere ulteriori informazioni con tutti.

Non è la prima volta che un servizio streaming aumenta i suoi prezzi: i contenuti migliorano, aumentano di numero e di qualità, ed è normale che i costi anche salgano – soprattutto considerata la condivisione degli account. Disney+ è la prima però a proporre una soluzione del genere, capace di abbassare i costi e permettere all’azienda di avere un entrata aggiuntiva, quella pubblicitaria. Nel caso voleste invece provare il servizio prima dell’arrivo – non prima del 2023 – della versione scontata, potete iscrivervi seguendo questo link.