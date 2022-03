Netflix, arriva la nuova serie interattiva Trivia Quest

Su Netflix arriva la serie interattiva Trivia Quest, basata sulla serie di giochi per dispositivi mobile Trivia Crack.

Dopo il lancio di Black Mirror: Bandersnatch avvenuto qualche anno fa, Netflix ci riprova ed è pronta a lanciare una nuova serie interattiva intitolata Trivia Quest. Basato sul celebre gioco per dispositivi mobile Trivia Crack, anche questo programma consiste nello sfidare altri utenti in quiz di cultura generale (storia, geografia, sport, etc), con il titolo di vincitore che spetterà allo spettatore che risponderà correttamente al maggior numero di domande.

Trivia Quest sbarca su Netflix

Nell’ottica di espandere la sua offerta di intrattenimento, il colosso dello streaming video a pagamento ha pensato di ampliare così ulteriormente la sua proposta con contenuti differenti, per attirare anche una maggiore fetta di pubblico. Trivia Quest, come accennato prima, riproporrà sugli schermi di Netflix lo stesso concetto che anima il gioco su mobile a cui si ispira, ovverosia Trivia Crack. La serie, che si potrà guardare anche da browser, console e da smartphone, oltre che dalle “canoniche” smart TV, sarà composta da ventiquattro domande a risposta multipla appartenenti a svariate categorie come ad esempio sport, scienze, geografia, intrattenimento e così via.

Di questi quesiti, dodici saranno più facili, mentre i rimanenti saranno un po’ più complessi. Gli spettatori saranno quindi chiamati a rispondere e in caso di errore dovranno giocare l’episodio dall’inizio. Tra l’altro rigiocare ogni episodio può essere anche utile a prescindere, visto che ciò permetterà di guadagnare più punti e di consolidare i progressi in vista del finale.

In Trivia Quest lo spettatore non interagirà con il programma senza un fine diverso da quello di guadagnare punti: avrà infatti anche il compito di aiutare il giovane Willy a salvare gli abitanti di Trivia Land. Il nuovo programma arriverà sul servizio di streaming on demand a partire dall’1 aprile, anche se per il momento Netflix non ha specificato se arriverà anche in Italia per quella data, né se poi avrà ulteriori seguiti. Netflix lo ha infatti bollato al momento come un semplice esperimento.