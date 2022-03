TikTok è davvero pericoloso per i più giovani? Gli USA avviano un’indagine

Alcuni paesi facenti parte degli Stati Uniti d’America hanno avviato un’indagine bipartisan contro il social network TikTok: ecco perché.

Otto stati degli Stati Uniti, tra cui California e Massachusetts, hanno annunciato un’indagine bipartisan a livello nazionale sull’impatto potenzialmente negativo del popolare servizio di social video TikTok sulla salute fisica e mentale dei giovani. Allo stesso tempo, lo studio dovrebbe scoprire se gli sviluppatori erano a conoscenza degli effetti dannosi del servizio.

Inoltre, “L’indagine si concentra, tra le altre cose, sui metodi e le tecniche utilizzate da TikTok per aumentare il coinvolgimento dei giovani utenti, incluso l’aumento della durata del tempo trascorso sulla piattaforma e la frequenza di coinvolgimento con la piattaforma“, ha affermato il procuratore generale del Massachusetts Maura Healey ha detto l’ufficio in una nota.

L’indagine degli USA sulla pericolosità di TikTok

Inoltre, TikTok, di proprietà della cinese ByteDance, ha affermato che la società è “focalizzata sulla sicurezza dei giovani utenti” e limita le funzionalità della piattaforma in base all’età. Il social network afferma di aspettarsi di fornire informazioni sui sistemi di sicurezza e privacy per gli adolescenti.

“Non vediamo l’ora di fornire informazioni sulle numerose protezioni di sicurezza e privacy che abbiamo per gli adolescenti“, afferma la compagnia.

All’inizio di febbraio, TikTok ha dichiarato che stava lavorando a modi per introdurre classificazioni in base all’età per i contenuti e implementare queste limitazioni potrebbe impedire agli adolescenti di visualizzare i contenuti più dannosi.

È noto che un’analoga indagine è già in corso nei confronti di Meta Platforms in merito alle attività derivate da Instagram; il social network solleva anche molte domande sul potenziale impatto dei suoi servizi sulla salute mentale e sulla sicurezza dei bambini.

Inoltre, l’indagine è guidata da una coalizione di pubblici ministeri della California, Florida, Kentucky, Massachusetts, Nebraska, New Jersey, Tennessee e Vermont. Secondo i rapporti, i rappresentanti di altri stati sono pronti a unirsi a questo elenco.

Come ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden: “Dobbiamo ritenere le piattaforme di social media responsabili dell’esperimento nazionale che stanno conducendo sui nostri figli a scopo di lucro“. Questo è quanto ha affermato chiedendo una maggiore protezione della privacy per i bambini e il divieto di pubblicità mirate per loro.

Inoltre, secondo gli ultimi dati, sembra che TikTok supporterà a breve video lunghi fino a 10 minuti nel prossimo futuro.