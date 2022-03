TikTok estende la durata dei video a 10 minuti

TikTok annuncia un’importante novità: il superamento dei tre minuti per la durata dei video caricati sulla piattaforma.

TikTok è sempre più impegnata a offrire nuove funzionalità ai suoi utenti. D’altronde, come riportato in una nota sul suo sito ufficiale, “l’entusiasmo e il coinvolgimento dimostrati dalla nostra community ci motivano a continuare ad investire in nuove funzionalità”. In quest’ottica sono diverse le caratteristiche sulle quali gli sviluppatori del noto social network cinese stanno lavorando in queste settimane. L’ultima, sicuramente tra le più attese, riguarda il superamento dei tre minuti per la durata dei video caricati sulla piattaforma.

TikTok, video più lunghi

TikTok ha deciso di infrangere la barriera dei tre minuti massimi concessi ai suoi utenti per la durata dei video da postare: a breve in tutto il mondo sarà possibile caricare filmati che durano fino a 10 minuti. Il limite precedente era stato aggiornato in estate, quando TikTok aveva portato appunto a tre minuti il tempo massimo iniziale di 60 secondi, a sua volta ampliato dai 15 secondi dal lancio dell’app. Di fatto, una mossa che permetterebbe alla piattaforma di adeguarsi alla concorrenza, in particolare YouTube e Instagram.

“Pensiamo sempre a nuovi modi per portare valore alla nostra community e arricchire l’esperienza dei tiktoker” ha affermato l’azienda in una nota. “L’anno scorso abbiamo introdotto video più lunghi, dando agli utenti più tempo per creare e divertirsi su TikTok. Oggi confermiamo la possibilità di caricare video della durata massima di 10 minuti. Una novità che speriamo possa liberare ancora più possibilità creative per i nostri iscritti in tutto il mondo”.

Ricordiamo che tra le novità in arrivo ci sarà presto anche una funzionalità di abbonamento simile a Twitch. Anche su TikTok, dove attualmente i fan possono già dare denaro ai creatori sia inviando loro una mancia sia acquistando regali virtuali che possono essere inviati loro, presto un utente potrà abbonarsi a uno o più “personaggi”, oppure direttamente a qualcuno dei loro contenuti. In questo caso, con appositi pagamenti mensili, potranno accedere a delle produzioni esclusive, come newsletter o video, nonché a offerte e sconti riservati, e anche qui probabilmente per avere una “relazione” diretta con i loro account preferiti.