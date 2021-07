TikTok, da oggi la funzione per i video più lunghi è per tutti

TikTok implementa a tutti gli utenti la funzione per creare video più lunghi da 60 sec. a 3 minuti. Fin’ora era disponibile per i beta tester.

TikTok ha annunciato che la funzione per poter realizzare filmati più lunghi rispetto al limite consueto di sessanta secondi è ora disponibile per tutti gli utenti. La novità, infatti, era stata implementata a fine 2020 ma solo per alcuni beta tester. L’estensione della durata massima dei video pubblicabili sulla piattaforma passa così da un limite di 60 secondi a un massimo di 3 minuti. “L’espressione creativa unisce le persone”, ha spiegato sul blog ufficiale del social il product manager Drew Kirchhoff, affermando che il cambiamento consentirà “una narrazione e un intrattenimento ancora più ricchi”. Da quando è stato lanciato, TikTok ha mantenuto per anni alcune regole ben specifiche per distinguersi anche dalla concorrenza, e quella dei video della lunghezza massima di un minuto è stata probabilmente la principale.

TikTok, arriva Jump



Le cose però cambiano, al pari delle esigenze di creators e pubblico, pertanto le aziende devono adeguarsi e offrire servizi più completi alla propria utenza. Ecco perché si aggiungono sempre più caratteristiche inedite, come i recenti TikTok Jumps, attraverso i quali l’azienda mira a stimolare l’azione e un’interazione più profonda sia dentro che fuori dalla piattaforma. I Jump sono di fatto dei mini-programmi, “pulsanti” e servizi attraverso i quali gli iscritti possono interagire cliccando, magari per approfondire l’argomento mostrato, l’attività legata al filmato o prenotare un tavolo al ristorante.

È il modo in cui ci connettiamo con le nostre comunità. È il modo in cui ci intratteniamo, educhiamo, ci informiamo e ci ispiriamo a vicenda. Questo è anche il motivo per cui ci siamo concentrati sul fornire alla nostra comunità una gamma di strumenti per aiutare a liberare la loro creatività: Jump e i video più lunghi sono ora strumenti in più che le persone possono utilizzare per affascinare la comunità con la loro espressione creativa.

“Nelle prossime settimane” – continua Drew Kirchhoff – “introdurremo l’opzione per creare video più lunghi per tutti, offrendo alla nostra community globale la flessibilità di filmare, caricare e modificare video di durata fino a tre minuti direttamente all’interno di TikTok. Una volta pronto, riceverai una notifica che i video più lunghi fanno ora parte della tua cassetta degli attrezzi creativi. IN questo modo non sarà più necessario spezzettare i filmati in più parti per intrecciare tra loro storie più ampie”.