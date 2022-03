Apple sta lavorando ai nuovi PC desktop per professionisti

Apple sta lavorando a dei nuovi computer desktop pensati per i professionisti; il nome ufficiale di questi device dovrebbe essere “Mac Studio”.

Secondo fonti autorevoli del settore, Apple starebbe sviluppando un “Mac Studio“, ovvero un PC desktop descritto come un ibrido fra il Mini e il Pro.

Di fatto, si legge che la mela è al lavoro su un dispositivo “Mac Studio” che sembra essere un incrocio tra un Mac Pro e un Mac mini, secondo un rapporto di 9to5Mac che cita una fonte non specificata con conoscenza dei piani dell’azienda.

Cosa sappiamo del primo Apple Mac Studio?

Il dispositivo è “in aggiunta” ai presunti ‌Mac mini‌ e ‌Mac Pro‌, ma sarà basato essenzialmente sul modello compatto. Conterrà “hardware molto più potente” e ci sono due versioni in sviluppo. La macchina utilizzerà lo stesso chip M1 Max introdotto nei modelli MacBook Pro 2021, mentre l’altra utilizzerà un chipset ancora più potente di questo.

Mark Gurman di Bloomberg ha precedentemente descritto una nuova versione del desktop Pro‌ che presenterà uno chassis più piccolo di quello del modello di punta; tuttavia, la version “Studio” potrebbe avere un form factor derivato dal Pro, ma una dimensione decisamente più “portatile”, quasi da scrivania.

Gurman ha precedentemente affermato che questo device potrebbe disporre di CPU aventi fino a 40 core e GPU fino a 128 core. Il Mac Studio è conosciuto internamente con il nome in codice J375 e 9to5Mac afferma che mentre la denominazione potrebbe potenzialmente cambiare.

Sappiamo che sarà una macchina rivolta a professionisti dell’imaging e della produzione audiovisiva e sarà venduto insieme a un “Apple Studio Display” avente una risoluzione da 7K che Apple ha in lavorazione. Ovviamente i prezzi saranno elevati, come al solito: non aspettiamoci una combo dal costo inferiore ai 10.000€.

Non si sa quando questo Mac Studio potrebbe essere svelato, ma rumor precedenti hanno suggerito che potrebbe essere introdotto intorno al WWDC; qualcuno invece, sottolinea un debutto autunnale.