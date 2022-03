Guerra, affido temporaneo di bambini ucraini, ecco come fare

Iniziativa dell’associazione all’associazione M’aMa – Dalla Parte dei Bambini via WhatsApp in favore dei piccoli ucraini.

In questi giorni vi abbiamo raccontato e spiegato di una serie di iniziative utili per supportare la popolazione ucraina con la raccolta di beni di prima necessità e denaro. Ebbene, in queste ora vi vogliamo segnalare un altro tipo di iniziativa altrettanto importante che stavolta mira all’accoglienza diretta di bambini e di piccoli nuclei mamma – figlio. Tutto ciò è possibile grazie all’opera dell’associazione M’aMa – Dalla Parte dei Bambini, creata da un gruppo di professioniste del sociale e mamme adottive, affidatarie, biologiche, che da anni si occupa di garantire i diritti dei bambini,in special modo quelli con bisogni speciali.

Ucraina, affido temporaneo dei bambini

Con l’emergenza in corso legata all’attuale guerra tra Russia e Ucraina, l’associazione ha deciso di ampliare ulteriormente il suo supporto anche nei confronti dei piccoli che scappano dalla guerra con Progetto #ospitazione Ucraina, lanciando una bella iniziativa che consente, a coloro che sono interessati e hanno la possibilità, di ottenere in affido temporaneo dei bambini o piccoli nuclei familiari formati da mamma e figlio. La campagna è iniziata in questi giorni su WhatsApp, dove un messaggio che circola per le chat fornisce anche un indirizzo mail a cui rivolgersi per l’iniziativa.

L’invio dell’e-mail ovviamente è solo un primo passo che non implica nessuna certezza se non quella di ricevere quanto prima, una risposta da parte di M’aMa – Dalla Parte dei Bambini.

L’Associazione ha fatto sapere infatti di aver ricevuto oltre 16.000 proposte di affido, e quindi di stare lavorando per la loro catalogazione regione per regione, tipo di accoglienza e altri parametri. Quindi occorre avere pazienza e attendere con calma la replica a una lettera che serve per dare disponibilità ad essere valutati dagli enti competenti. In alternativa, chi vuole aderire all’iniziativa per l’affido temporaneo di minori ucraini secondo direttive degli enti istituzionali, può anche compilare un form disponibile a questo indirizzo, ovverosia sul sito ufficiale di M’aMa.