Real Madrid-PSG, come vederla gratis su Amazon Prime Video

Su Amazon Prime Video torna la Champions League in esclusiva con la sfida degli Ottavi di Finale tra le merengues e i parigini.

Su Amazon Prime Video torna di scena questo mercoledì la Champions League con l’attesissima gara di ritorno tra Real Madrid e Paris Saint Germain valevole per gli Ottavi di Finale del torneo. La sfida sarà trasmessa in esclusiva da Amazon Prime Video, che come risaputo ha acquistato i diritti di trasmissione delle migliori partite del mercoledì di quella che una volta veniva chiamata Coppa dei Campioni per il triennio 2021-2024, con la telecronaca di Sandro Piccinini e il commento tecnico di Massimo Ambrosini.

Ottavi di Champions League: Real chiamato alla rimonta

Mercoledì 9 marzo 2022 l’appuntamento è fissato alle ore 21.00 in diretta dal Santiago Bernabeu di Madrid, dove le merengues di Carlo Ancelotti sono chiamate all’impresa per ribaltare lo 0-1 dell’andata subito in pieno recupero ad opera di Kylian Mbappè, che per assurdo il prossimo anno potrebbe proprio trasferirsi ai blancos. Per qualificarsi gli spagnoli devono dunque segnare almeno due reti senza subirne nessuna, o vincere comunque con non meno di due gol di scarto. Da quest’anno, infatti, le reti in trasferta non valgono più doppio, come invece accadeva fino alla scorsa stagione.

Il nuovo regolamento della UEFA prevede ormai che in caso di parità nel computo totale delle marcature dopo le partite di andata e ritorno, i gol in casa e quelli in trasferta hanno lo stesso valore. Per cui in caso di 2-1 o 3-2, ad esempio, si andrà ai supplementari.

Il match tra Real Madrid e PSG sarà visibile per gli abbonati al servizio Prime, che comprende ovviamente Prime Video, senza alcun costo aggiuntivo. Tuttavia, grazie a un’iniziativa Amazon, anche chi non è abbonato avrà la possibilità di assistere gratis alla partita del Santiago Bernabeu. Tutti i nuovi iscritti al servizio Amazon Prime, infatti, avranno a disposizione un periodo di prova gratuita di trenta giorni, al termine del quale possono poi decidere se sottoscrivere definitivamente l’abbonamento oppure no.