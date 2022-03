Il miglior tablet per vedere LOL su Amazon Prime Video

Il miglior tablet con cui vedere LOL e gli altri show su Amazon Prime Video è il Fire HD di Amazon da 10 pollici; costa solo 149,99€.

Ultimamente ci stiamo interessando molto al mondo di Amazon Prime Video: la piattaforma infatti, sta rilasciando una serie di contenuti super intriganti, originali e divertenti che stanno conquistando il pubblico nostrano. Potremmo citare le serie “sempreverde” The Boys, The Grand Tour ma anche LOL. Di quest’ultima infatti, ci sono due stagioni ed è inutile ribadire che sembra essere diventata “il trend” del momento. Tutti lo guardano, tutti vogliono guardarlo: basta solo avere un account Amazon Prime per avere l’accesso gratuito ed immediato al servizio. Non sono richiesti costi aggiuntivi. Questo è il link per effettuare l’abbonamento (il primo mese è gratuito).

Ecco perché ci siamo detti: è vero che si può guardare ovunque, su smartphone, computer, desktop, portatili, ma quale potrebbe essere il miglior device dove usufruirne?

Il tablet perfetto per vedere Prime Video è il Fire HD 10″… di Amazon!

Risposta immediata: un tablet… di Amazon. E il Fire HD da 10″ è, a nostro avviso, la soluzione perfetta. Costa solo 149,99€ (anche se ci sono le pubblicità, ma poco importa), ha uno schermo con risoluzione FullHD, 32 GB di memoria per salvare foto o contenuti vari e eventuali, 3 GB di RAM che fanno funzionare il device alla perfezione e dispone di una batteria che garantisce 12 ore di autonomia (sulla carta).

Nella vita quotidiana, con un utilizzo standard, possiamo confermare 10 ore e mezza fra navigazione web, browsing, mail, streaming su Netflix, Prime Video e Spotify. C’è anche lo store proprietario dal quale scaricare app aggiuntive e giochi (abbastanza leggeri, “da metropolitana”, come li chiamiamo noi). Troviamo una porta USB Type C per la ricarica (ora ancora più veloce).

Personalmente, lo utilizzo molto spesso per le videocall su Skype, ma è ottimo anche per giocare a Minecraft e per leggere libri digitali con l’app di Kindle.

Con la pratica custodia pieghevole, potrete usarlo a tavola, in treno, ovunque voi vogliate per controllare tutto ciò che vi serve. Pesa solo 465 grammi (senza custodia) ed è eccellente nell’utilizzo quotidiano mainstream. Certo, non ci potrete lavorare, ma questo è un gadget che serve (quasi esclusivamente) per il relax.