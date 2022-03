Android 12L: Google rilascia l’aggiornamento per i tablet e i foldable

Dopo alcuni mesi di beta pubblica Google ha ufficialmente rilasciato l’aggiornamento di Android 12L: tutte le novità dell’update.

Dopo alcuni mesi di beta pubblica, in queste ore Google ha ufficialmente rilasciato l’aggiornamento di Android 12L che renderà la vita più semplice ai moltissimi utenti muniti di un tablet o uno smartphone pieghevole Android.

Le ottimizzazioni per l’interfaccia sono ben visibili fin da subito e già dal pannello delle Impostazioni di Android: in questo caso il team di sviluppo di Google ha introdotto una rivisitazione della UI per rendere più semplice l’individuazione delle voci e per utilizzare al meglio l’ampio spazio a disposizione.

Android 12L introduce novità per tablet e smartphone foldable

Migliora la taskbar inferiore dove è possibile aggiungere fino a un massimo di 6 applicazioni: queste, una volta avviate, si possono disporre una di fianco l’altra per godere al massimo del display ampio dei tablet Android. Inoltre, quando in modalità Split Screen, un comodo selettore centrale permette di aumentare o ridurre la dimensione della finestra di un’applicazione a discapito dell’altra.

Google anticipa alcune funzionalità di Android 12L con queste parole:

Puoi anche trascinare e rilasciare qualsiasi app dalla barra delle applicazioni per accedere alla modalità schermo diviso in modo da poter fare due cose contemporaneamente. Puoi guardare un video di YouTube mentre esegui la scansione delle notizie o cercare un alloggio per un viaggio imminente su Chrome mentre visualizzi la sua posizione su Google Maps.

E inoltre:

Quando configuri un nuovo dispositivo, sarai anche in grado di visualizzare più informazioni con un layout a due colonne. Inoltre, sarai in grado di apportare modifiche alle funzionalità nelle tue Impostazioni senza dover entrare e uscire da ogni sezione. Diciamo che stai cercando di cambiare lo sfondo del tuo dispositivo: seleziona “Sfondo e stile” dal pannello di navigazione e fai la tua scelta sul lato, tutto in un’unica vista.

Android 12L è disponibile fin da oggi per tutti gli smartphone della serie Google Pixel (dal modello Pixel 3a fino al modello Pixel 5, mentre per i nuovi Pixel 6 e 6 Pro bisognerà attendere qualche giorno), mentre Samsung e Microsoft hanno fatto sapere che renderanno disponibile l’aggiornamento per i rispettivi device nel corso dei prossimi mesi.

A naso ci sentiamo piuttosto certi che il colosso sudcoreano anticiperà Microsoft e rilascerà Android 12L per la serie Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold al più presto.