iPhone 13 e 13 Pro: ora disponibili in verde e “verde alpino”

Apple ha svelato iPhone 13 e 13 Pro in due nuove colorazioni; saranno disponibili dal 18 marzo ma si potranno prenotare dall’11 di questo mese.

Con un pizzico di sorpresa da parte del pubblico, Apple ha appena svelato le nuove colorazioni per iPhone 13 e 13 Pro. Stiamo parlando della tinta “verde” che arriva per la prima voltaSaranno disponibili a partire dal 18 marzo.

Sul modello base non abbiamo mai avuto un colore così scuro, mentre per la versione Pro possiamo dire che questa iterazione ricorda molto gli iPhone 11 Pro del 2019.

iPhone 13 e 13 Pro: un focus sulla nuova colorazione

Ovviamente, tutto rimane identico: non cambia alcun elemento e non c’è alcuna differenza sul fronte delle specifiche. Troviamo il solito rivoluzionario chipset Apple Silicon A15 Bionic, il modem 5G per la connettività di ultima generazione, un comparto fotografico di punta composto da due o tre sensori.

Non dimentichiamo che le versioni Pro godono del display ProMotion con refresh rate adattivo fino a 120 Hz. Troviamo anche un quantitativo di RAM maggiore e un teleobiettivo mai visto prima su un dispositivo della mela.

Si potranno prenotare a partire da venerdì 11 marzo, mentre la disponibilità sul mercato è prevista per il 18 del mese.

Bob Borchers, Vice President of Worldwide Product Marketing di Apple, ha così dichiarato:

Le persone amano il design di iPhone 13 Pro e iPhone 13, e siamo entusiasti di svelare le nuove magnifiche finiture verde alpino e verde, che si uniscono alla vasta gamma di bellissimi colori per la famiglia iPhone 13. Questi nuovi colori danno ai clienti ancora più scelta quando acquistano il proprio iPhone, e non vediamo l’ora che le persone possano sfruttare appieno le caratteristiche offerte dalla famiglia iPhone 13, come le prestazioni senza precedenti del chip A15 Bionic, i nostri migliori sistemi di fotocamere, enormi miglioramenti dell’autonomia della batteria per le esigenze di tutti i giorni, 5G veloce, robustezza straordinaria e tanto altro.

I prezzi rimarranno quelli di sempre, sia per iPhone 13 mini, 13, 13 Pro e 13 Pro Max.

Cosa ne pensate di queste colorazioni? Vi piacciono o preferite quelle solite a cui siamo stati abituati in questi mesi?