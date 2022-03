iPhone 13: le vendite in Cina superano le aspettative

Secondo una serie di classifiche emerse in rete, si scopre che le vendite di iPhone 13 in Cina hanno superato tutte le aspettative.

Secondo le statistiche di CINNO Research, le vendite di smartphone nel mercato cinese a gennaio sono state pari a circa 30,87 milioni di unità. Si tratta di un aumento dello 0,4% su base annua e del 38,6% su base mensile. Non di meno, CINNO ha affermato che, sebbene le vendite di telefoni della mela a gennaio siano leggermente diminuite dell’1,8% su base mensile, sono comunque cresciute dell’11,4% su base annua. Tra questi, l’iPhone 13 è stato il campione delle vendite nel mercato cinese per il quarto mese consecutivo. In totale, le vendite della serie 2021 superano i 2,3 milioni di unità.

iPhone 13 al primo posto del mercato cinese

Inoltre, OPPO e Vivo sono saldamente ancorate al primo e al secondo posto nelle vendite di telefoni cinesi. Questi brand hanno ricevuto un aumento mensile rispettivamente del 42,6% e del 55,8%. Inoltre, gli OEM cinesi registrano un calo su base annua rispettivamente del 21,1% e del 13,2%. I dati mostrano che Reno 7 e A56 sono ora i modelli più venduti del colosso asiatico. Per quanto riguarda la seconda compagnia, la sua principale forza vendita proviene dal budget phone S12.

Il rapporto ha sottolineato che nel gennaio 2022 gli smartphone Honor hanno continuato a funzionare molto bene. L’azienda è al terzo posto nel mercato cinese con un volume di vendita leggermente inferiore a quello di Vivo. L’ex sub brand di Huawei ha anche ottenuto un aumento anno su anno del 242,9% e un upgrade mensile del 54,4%.

Considerando il calo delle vendite nel 2020, c’è un aumento anno su anno per i primi cinque brand. Le vendite di smartphone di Xiaomi sono al quinto posto a gennaio, con vendite in calo del 12,7% su base annua e in aumento del 54,7% su base mensile.

Un recente rapporto di Strategy Analytics rivela che nel quarto trimestre del 2021, il prezzo medio di vendita (ASP) e il fatturato all’ingrosso (WSR) dell’industria globale degli smartphone siano destinati ad aumentare rispettivamente del 9% e del 6% su base annua.

Per quanto riguarda le compagnie, Apple resta ai vertici del mercato globale degli smartphone.