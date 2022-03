iPhone SE 3 dovrebbe attirare più di un miliardo di utenti Android

Molti analisti ritengono che l’iPhone SE 3 con modem 5G e SoC Bionic A15 sarà in grado di attirare un miliardo di utenti possessori di vecchi Android.

Apple dovrebbe annunciare oggi l’iPhone SE 3 all’evento “Peak Performance“. Con funzionalità 5G, il potente chip A15 Bionic e miglioramenti della fotocamera, gli analisti ritengono che questo iPhone a basso costo sia rivolto ai novizi del mondo della mela e potrebbe spingere le spedizioni a livello globale indipendentemente dal fatto che Apple mantenga o meno lo stesso prezzo della versione 2020.

A dicembre, un’analisi effettuata da JP Morgan e vista da Reuters ha mostrato che l’SE 3 avrebbe il potenziale per attirare “quasi 1,4 miliardi di telefoni Android di fascia bassa e media e circa 300 milioni di utenti di modelli iPhone più vecchi“.

iPhone SE 3: un potenziale incredibile

Sebbene sembri irreale che l’iPhone 5G possa attirare un miliardo di utenti Android, gli analisti ascoltati da Reuters 24 ore prima dell’evento “Peak Performance” mostrano che l’iPhone SE 3 arriverà in un buon momento per la compagnia di Cupertino.

Ad esempio, l’analista di CFRA Research Angelo Zino ipotizza:

“Potrebbe potenzialmente fornire un vantaggio alla nostra stima dell’iPhone per il 2022 se manterranno invariato quel prezzo”, ha affermato Zino. “L’iPhone SE si rivolge davvero bene a molti acquirenti per la prima volta nell’ecosistema iPhone che potrebbero essere individui più giovani , dove i loro genitori vanno là fuori a comprare quel dispositivo.”

L’analista Ryan Reith di IDC parla di come gli Stati Uniti, il Giappone e l’Europa occidentale siano stati i principali mercati per le vendite di iPhone SE negli ultimi anni: “Probabilmente non vedremo grandi cambiamenti geografici“, ha affermato, aggiungendo che si aspetta che il nuovo midrange possa rappresentare il ​​10% delle spedizioni di iPhone a livello globale dopo il lancio.

D’altra parte, non tutti gli analisti ritengono che questo device sarà sufficiente per far aggiornare il proprio smartphone ai vecchi clienti della mela o addirittura per convincere le persone ad acquistarne uno per la prima volta, poiché l’analista di ricerca di Canalys Runar Bjørhovde sottolinea che la tecnologia 5G semplicemente “non è abbastanza buona per creare un ed esperienza differenziata” nella maggior parte dei paesi del mondo.