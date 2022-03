Keynote Apple 8 marzo 2022: come seguire la diretta

Come fare per vedere il keynote di Apple? Scoprite insieme a noi come seguire in diretta l’evento della mela dell’8 marzo 2022.

Cosa aspettarci dal nuovo keynote di Apple? Come fare per seguire l’evento in diretta e a che ora si terrà? Calmi, calmi: risponderemo a queste e altre domande nel nostro articolo completo.

Apple: il keynote si terrà alle 19:00 di oggi

In primo luogo, sappiate che oggi si terrà il keynote dal nome “Peak performance”; sarà uno show all’interno del quale il colosso di Cupertino svelerà i nuovi prodotti di fascia media… e non solo. Si dice che questo rappresenterà il primo di una lunga serie di eventi dedicati ai gadget della mela. Prepariamoci ad una pletora di nuovi telefoni, tablet e computer, ma non solo: in quest’occasione, Tim Cook rilascerà al pubblico le versioni complete di iOS e iPadOS 15.4, tvOS e HomePodOS, watchOS, macOS con Universal Control e molto altro. Il firmware per iPhone soprattutto, sarà rivoluzionario in quanto permetterà ai nuovi dispositivi di essere sbloccati mediante il volto.

Per avere una copertura completa delle notizie, vi invitiamo a seguirci per restare sempre aggiornati; in alternativa, se volete anche seguire lo show dal vivo, eccovi il link:

Fra le novità più attese troveremo anche i nuovi iPhone SE di terza generazione: il midrange in questione sarà un “successo scritto a tavolino”, come affermano alcuni analisti. Piccolo, compatto, con Touch ID, SoC Bionic A15 e modem 5G al seguito.

Ci sarà un nuovo iPad Air 5G con processore rinnovato; presumibilmente, vedremo l’A15 di iPhone 13, ma dei rumor dell’ultimo minuto suggeriscono la presenza del Silicon M1.

Non mancheranno i nuovi laptop della mela: MacBook Air e MacBook Pro 13 con SoC M2 aggiornato. Anche il Mac Mini dovrebbe ricevere un grosso update con un nuovo design e CPU di ultima generazione.

Con grande sorpresa, vedremo anche un Mac Studio con monitor Apple super economico: restate connessi per saperne di più. Appuntamento a questa sera!