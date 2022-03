Prime Video, film e serie TV tra il 7 e il 13 marzo 2022

I film e le serie TV in uscita su Prime Video tra il 7 e il 13 marzo 2022: da Upload 2 alla puntata speciale di LOL 2.

Prime Video si addentra nel mese di marzo 2022 con diversi contenuti che potrebbero intrattenere i suoi abbonati. Sia dal punto di vista seriale che da quello cinematografico.

Gli appassionati di serie TV, infatti, saranno felici di sapere che nella settimana che va dal 7 al 13 marzo verrà introdotta nel catalogo Sherlock, con tutte le sue quattro stagioni (più il film spin-off). Una reinterpretazione in chiave moderna, con protagonista Benedict Cumberbatch, del celebre investigatore privato di Baker Street.

Sempre sul fronte serie televisive, si aggiunge alla piattaforma la seconda stagione di Upload. Si tratta di uno show satirico di genere fantascientifico ambientato in un futuro in cui gli esseri umani hanno la possibilità uploadare la propria coscienza, al momento della morte, in una sorta di aldilà digitale. Protagonista delle vicende è il giovane Nathan, che perde la vita in un incidente stradale e si ritrova nella sua versione del paradiso, nota come Lake View.

Chi si è divertito con LOL 2: Chi ride è fuori, invece, potrà godersi la puntata bonus in uscita questa settimana. Per chi non conoscesse lo show, LOL costringe dieci comici a stare chiusi in una stanza per sei ore: chi ride viene eliminato, quindi vince chi non “cede” alle battute degli altri. È consigliabile guardare la puntata speciale soltanto una volta saputo chi ha vinto LOL 2.

Tra i film da tenere d’occhio questa settimana spunta Promises. Favino si cala nei panni di Alexander, un uomo con un passato difficile alle spalle che riesce a trovare la felicità solo quando ha una sua famiglia, composta dalla moglie e la loro bambina. La sua serenità viene però meno quando incontra Laura, gallerista d’arte prossima al matrimonio. Nonostante quello che provano l’uno per l’altra sia molto forte, la vita ha riservato loro altro. I due, incapaci di compiere delle scelte, si ritroveranno divorati da un sentimento non consumato.

Prime Video: tutte le novità tra il 7 e il 13 marzo 2022

Di seguito è possibile dare uno sguardo a tutte le uscite di questa settimana.

Serie TV originali

LOL 2: Chi ride è fuori (puntata bonus) – 7 marzo

Upload (stagione 2) – 11 marzo

Serie TV non originali

SEAL Team (stagioni 1-4) – 7 marzo

Sherlock (stagioni 1-4) – 8 marzo

Film

Predestination – 7 marzo

Riddick – 7 marzo

Cowboys – 8 marzo

A Lady in Paris – 8 marzo

Sherlock: L’abominevole sposa – 8 marzo

Criminal Activities – 10 marzo

Promises – 11 marzo

Un piccolo favore – 13 marzo

