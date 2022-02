Prime Video, 5 film da vedere a febbraio 2022

I migliori film in arrivo a febbraio 2022 su Prime Video: da Come ti ammazzo il bodyguard 2 al fantascientifico Flashback.

Prime Video affronta febbraio 2022 con spensieratezza dal punto di vista cinematografico, distribuendo contenuti non troppo impegnativi.

In ogni caso, le pellicole previste per il secondo mese dell’anno potrebbero essere particolarmente apprezzate da coloro che cercano qualcosa di leggero da vedere. Quali sono, quindi, i film Prime Video da non perdere a febbraio 2022? Ne abbiamo raccolti 5 in questo articolo.

I migliori film Prime Video di febbraio 2022

Dall’action comedy con Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson alla pellicola francese sui viaggi nel tempo, ecco i film da non perdere questo mese.

Come ti ammazzo il bodyguard 2 – La moglie del sicario

Con protagonisti Ryan Reynolds e Samuel L. Jackson, il sequel di Come ti ammazzo il bodyguard promette ancora più risate e divertimento. La trama ruota intorno a un cyber attacco organizzato da un potente criminale che deve essere sventato dall’ex killer Darius Kincaid e sua moglie Sonia, i quali coinvolgono suo malgrado Michael Bryce, guardia del corpo che si era ripromessa di non usare più la violenza per risolvere le questioni. Quest’ultimo si troverà così a supportare un agente dell’FBI per prevenire la minaccia cybernetica. Il film è disponibile sulla piattaforma dal 2 febbraio.

Flashback

Un divertente film francese di fantascienza incentrato su un’avvocata di alto profilo, Charlie, che si imbatte in un tassista di nome Hubert in grado di viaggiare nel tempo. Riportandola indietro negli anni, dal periodo medievale alla Rivoluzione Francese, Hubert le presenta così alcune delle donne più famose della storia. Charlie, imbattendosi in una serie di sfortunati ma esilaranti eventi, ripercorrerà in prima persona alcuni dei momenti storici più importanti vissuti dalle donne affinché potessero raggiungere la libertà nella società odierna. Attraverso i viaggi nel tempo, la protagonista imparerà come sostenere le persone che oggi non hanno voce in capitolo e scoprirà qual è davvero il suo ruolo di donna. Il film è disponibile dal 4 febbraio.

I want you back

Lasciati dai rispettivi partner nello stesso fine settimana, Emma e Peter scoprono attraverso i social che le persone con cui sono stati sono già andate avanti, voltando pagina. I due protagonisti escogitano così un piano per porre fine alle nuove relazioni dei loro ex e riconquistarli. Un film senza troppe pretese, ma che potrebbe catturare l’attenzione di coloro che cercano qualcosa di divertente da vedere a San Valentino. La pellicola è disponibile nel catalogo dall’11 febbraio.

Ti odio, anzi no, ti amo!

È proprio nella festa degli innamorati che la piattaforma di Amazon distribuisce il film tratto dal romanzo best-seller di Sally Thorne, Ti odio, anzi no, ti amo!. La storia ruota intorno a una ragazza di nome Lucy, in corsa con il collega Joshua per una grande promozione: intrappolati in un ufficio condiviso, la loro rivalità diventa sempre più complicata a causa dell’attrazione che lei prova per lui. Tra i due nascerà qualcosa oppure la chimica sarà soffocata dalla concorrenza nel lavoro?

Dangerous

Il 21 febbraio è il turno di Dangerous, un action thriller che vede nel cast, tra gli altri, Scott Eastwood, Tyrese Gibson e Mel Gibson. Il film racconta la storia di un ex detenuto, Dylan “D” Forrester, che si dirige su un’isola lontana nella speranza di ritrovare un punto di contatto con la sua famiglia. Quando una banda di assassini prende in ostaggio i suoi familiari, tuttavia, D mette da parte il suo codice etico e diventa una potente mina vagante, supportato dal suo terapeuta Alderwood.

