Disney+: arrivano a marzo Grey’s Anatomy 18 e Station 19 5

Disney+, la nota piattaforma di streaming dell’omonima azienda, ha annunciato l’arrivo prossimo della diciottesima stagione di Grey’s Anatomy e la quinta stagione di Station 19 in esclusiva. La data da segnare sul calendario è quella del 23 marzo, che segnerà anche l’arrivo di un doppio episodio crossover.

Gli altri episodi poi arriveranno uno a settimana: in questo modo le due serie torneranno dopo una pausa, entrambe con il nono episodio delle rispettive stagioni. Gli episodi crossover il nono di entrambe le serie, “Partiti dal nulla” (Station 19) e “Non è il momento di morire” (Grey’s Anatomy).

Grey’s Anatomy e Station 19 tornano in esclusiva su Disney+

Vincitrice del Golden Globe Award nel 2007 per la migliore serie drammatica e nominata per diversi Emmy, tra cui Miglior Serie Drama, Grey’s Anatomy è considerata una delle serie televisive più popolari del nostro tempo. Il medical drama, giunto alla sua diciottesima stagione, segue Meredith Grey e il team di medici del Grey Sloan Memorial che si trovano ad affrontare quotidianamente decisioni di vita o di morte. I protagonisti cercano conforto l’uno nell’altro e, a volte, più di una semplice amicizia. Insieme scoprono che nella medicina e nelle relazioni non tutto può essere bianco o nero.

Station 19 invece racconta quanto segue: praticamente cresciuta nella Stazione 19 di Seattle, Andy Herrera è una vigilessa del fuoco sicura di sé ed è anche la figlia di Pruitt Herrera, il formidabile capo della caserma. Il capitano Pruitt è stato l’ispirazione principale di Andy per diventare un pompiere ed è un mentore sia per lei che per Jack Gibson, il tenente della stazione. Jack è impavido come Andy, ma quando i due sono insieme, volano scintille e gli opposti si attraggono.

Ricordiamo che Disney+ è sottoscrivibile pagando un abbonamento di 8,99€ al mese (o 89,90€ all’anno), ma presto potrebbe arrivare un nuovo metodo di pagamento scontato con le pubblicità.