Elon Musk e Grimes hanno avuto una figlia

L’imprenditore Elon Musk e la cantante Grimes hanno avuto un altro figlio, si tratta di una bambina con il nome di Exa Dark Sideræl.

Lieta notizia in casa Elon Musk, con il noto imprenditore che ha avuto un altro bambino con la cantante Grimes. Non parliamo del bimbo nato come X Æ A-12 e divenuto X Æ A X-II, ma di una nuova sorpresa che ha visto la luce di recente, una bambina che ha preso il nome di Exa Dark Sideræl (non poteva mancare un’altra scelta facile da riconoscere). Il tutto è stato confermato a Vanity Fair USA da parte di Grimes, che ha dedicato la cover di aprile proprio alla cantante ancora una volta mamma.

Non è ancora chiaro quale sia la data di nascita, ma abbiamo già dettagli in merito al significato del nome scelto per la bimba. Si parla di Exa come termine informato e di Dark come l’ignoto, mentre Sidæreal che va ricondotto al concetto di tempo e a Galadriel, noto personaggio del signore degli Anelli.

Ancora una volta non poteva quindi mancare un riferimento elfico, seppur sia facile notare come questa volta la scelta sia stata decisamente più sobria, e infatti risulti maggiormente facile intuire come pronunciare il nome della bambina appena nata.

È bene sottolineare che Grimes e Musk non sono in realtà totalmente separati, e che infatti il taglio ufficiale della coppia è stato ora seguito da un ritorno piuttosto ambiguo, visto che si tratta di una relazione non tradizionale a detta dei due personaggi di spicco, principalmente per via dei molti impegni che entrambi portano avanti, e che li portano quindi a vivere la relazione quasi più come amici rispetto che conoscenti.

Che in futuro non vedremo quindi uno o più altri figli nati dalla coppia? Non si tratta a questo punto di una questione da dover escludere totalmente, anche se solo il tempo avrà modo di dare un fratellino o una sorellina a X Æ A X-II e Exa Dark Sideræl.