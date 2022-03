Realme GT Neo3: un teaser svela una fotocamera tripla e non solo

Realme pubblica un teaser sullo smartphone Realme GT Neo3 che svela la fotocamera tripla posteriore e la data di lancio: i dettagli.

Realme, dopo aver portato la serie Realme GT 2 al Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, è già pronta a stravolgere la fascia media del mercato Android con l’introduzione di Realme GT Neo3, device più volte protagonista di indiscrezioni, leak e in queste ore di un nuovo teaser ufficiale.

In questo caso è direttamente il profilo Weibo ufficiale della compagnia ha riprendere il retro del device mettendo in bella vista il modulo fotografico triplo costituito da un sensore principale piuttosto vistoso.

Un teaser svela la fotocamera tripla di Realme GT Neo3

Inoltre, contrariamente a quanto affermato dal CEO di Realme qualche settimana fa circa il lancio del telefono durante la seconda metà del 2022, quindi a partire dal mese di giugno, Xu Qi Chase, Chief Marketing Officer (CMO) di Realme, ha invece svelato che lo smartphone sarà presentato nei prossimi giorni.

Non è ben chiaro da cosa dipenda questa improvvisa accelerazione dei piani di Realme, ma probabilmente la compagnia vuole sfruttare questa importante fase di crescita del brand (soprattutto in Europa) sfoderando un device che ha tutte le carte in regola per stravolgere la fascia media.

Teaser a parte, sappiamo già molto sulle specifiche tecniche vere e presunte di Realme GT Neo3: oltre ad avere conferma della presenza del processore di nuova generazione MediaTek Dimensity 8100 e il pieno supporto alla ricarica rapida da 150W presentata durante il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona, il device monterà un display OLED da 6.7 pollici a risoluzione Full HD+ con sensore di impronte integrato, fotocamera punch hole centrale da 16 MP, certificazione HDR10+ e frequenza di aggiornamento a 120 Hz, Android 12 con la personalizzazione Realme UI 3.0 e una fotocamera posteriore tripla con sensore principale Sony IMX766 da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 8 MP e un sensore macro da 2 MP.

Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire la data precisa di lancio del telefono di Realme tramite un nuovo teaser ufficiale o un nuovo leak.