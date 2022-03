Better Call Saul 6: rivelato il nuovo trailer

Better Call Saul si mostra nel trailer della sesta e ultima stagione della serie spin-off nata da una costola di Breaking Bad.

Il trailer di Better Call Saul 6 è stato ufficialmente rivelato: l’ultima stagione della serie tv spin-off di Breaking Bad si mostra finalmente in nuove immagini molto interessanti che fanno intuire un’evoluzione completa nel personaggio di Saul Goodman che abbiamo avuto modo di conoscere nella serie con Bryan Cranston e Aaron Paul.

A causa del Covid-19 l’attesa per questa stagione finale è stata più lunga del solito, e il fatto che l’attore protagonista Bob Odenkirk avesse avuto un attacco di cuore l’anno scorso non ha fatto stare i fan tranquilli.

La Stagione 6 di Better Call Saul sarà l’ultima

L’attore al New York Times ha raccontato la vicenda, che si è risolta per il meglio solo perché Bob non è tornato nel suo camper: “Stavamo girando una scena, stavamo girando da tutto il giorno, e fortunatamente non sono tornato nel mio camper. Ho fatto dell’attività fisica e poi sono crollato. Rhea (Seahorn, la sua co-protagonista) ha detto di avermi visto diventare blu-grigio poco prima”.

Better Call Saul è uno degli spin-off più ambiziosi di sempre: con un racconto che si dipana nei momenti prima, durante e dopo la serie originale, questa ultima stagione potrebbe finalmente rivelarci anche il futuro del personaggio, oltre che le ultime parti che ricollegano la sua storia a quella di Breaking Bad.

Il creatore della serie, Peter Gould, raccontando la sua esperienza, ha espresso la sua paura sui finali e su come questi possano essere divisivi nei fan: