NINTENDO SWITCH OLED, il taglio di prezzo è mostruoso: MENO 100 EURO!

Nintendo Switch è l’indiscussa vincitrice di questa generazione di console. I numeri parlano chiaro, oltre 130 milioni di macchine vendute a partire da marzo 2017, numeri che ancora oggi a ciclo praticamente finito, continuano a rimanere vertiginosamente alti. La portabilità è stata l’arma vincente della casa di Kyoto dopo il mezzo fallimento di WiiU, ma soprattutto c’è un parco giochi sterminato, con un catalogo digital download pieno di chicche e con capolavori come i due Zelda che sono diventati pietre miliari imprescindibili del mondo videoludico. E poi, cosa non da poco, Nintendo ha si presentato una versione Oled, ma non ha spaccato l’utenza con un revisione hardware stile PS4 Pro. Chi ha la primissima versione di Switch o la versione Lite giocherà allo stesso modo di chi ha comprato una Oled. Quest’ultimo beneficerà di uno schermo un filo più grande e luminoso che oggi grazie a questa super offerta eBay possiamo fare nostro con uno sconto top del 25%, che alla fine della fiera ci permette di comprare una Nintendo Switch Oled a poco più del prezzo di quella standard! Risparmio mostruoso: MENO 100 euro, 299 euro invece che 399 euro… Mamma mia!

Una console per tutte le stagioni

Come scritto in apertura, questa versione Oled di Nintendo Switch non divide l’utenza tra giocatori di serie A e giocatori di Serie B, le prestazioni dei giochi, vecchi, recenti e in uscita non cambiano. La caratteristica distintiva della Switch OLED è il suo schermo OLED da 7 pollici. Rispetto al display LCD da 6,2 pollici del modello originale, offre colori più vividi, neri più profondi e un contrasto migliore.

Queste caratteristiche sono decisamente importanti ma non fondamentali per divertirsi con Nintendo Switch, ma senza dubbio grazie a questa incredibile offerta eBay MENO 100 euro, la versione Oled è assolutamente da preferire visto che il prezzo scontato è solo 20 euro più alto di una Switch standard. Davvero lo sconto del secolo questo! Invece di 399 euro possiamo comperare Nintendo Switch Oled spendendo 299 euro!

