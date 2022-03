iPhone SE (2022): potente quanto iPhone 13 ma costa la metà

Da quanto si scopre da Geekbench, iPhone SE (2022) è potente quanto un iPhone 13: ecco cosa è emerso dai primi test emersi in rete.

A distanza di una settimana dall’arrivo sul mercato di iPhone SE (2022), un revisore è riuscito a mettere le mani sul dispositivo e ha effettuato una serie di test su Geekbench. È emerso che il midrange è potente quanto un iPhone 13, visto che condivide il medesimo SoC Apple Bionic A15. Ha anche scoperto che possiede, come la controparte di ultima generazione, anche il medesimo quantitativo di memoria RAM.

iPhone SE (2022): potenza bruta ma con riserva

I primi test hanno permesso di ottenere un valore indicativo della potenza bruta del nuovo device della mela. iPhone SE (2022) viene identificato con il nome in codice iPhone14,6.

Queste prove servono per fornire un valido strumento di confronto fra i diversi terminali. Di fatto, il mediogamma della mela ha ottenuto un punteggio record nei test single core (parliamo di 1695 punti) e di 4021 nei test multi-core. Giusto per fare un paragone, iPhone 13 invece, ha ottenuto 1686 e 4489. Curioso osservare che il nuovo modello di fascia media di Apple presenta un upgrade sostanziale sotto la scocca. Fra CPU A15 Bionic, RAM da 4 GB e modem 5G, si può dire di avere un iPhone 13 nel telaio di un “vecchio melafonino”.

Non si può però, paragonare il tutto con il sempreverde iPhone 13 Pro, un vero mostro di potenza su tutti i fronti. Non sappiamo però quale sarà la reale capacità della batteria di iPhone SE (2022). Qualcuno ipotizza che disporrà della medesima capacità del vecchio modello ma, grazie ad una serie di ottimizzazione software, presenterà due ore di autonomia in più. Praticamente, ci troveremo di fronte a prestazioni – su questo versante – simili a quelle di iPhone 12 Mini. Magra consolazione…

Cosa manca in questo terminale?

Ceramic Shield, MagSafe per la ricarica veloce, supporto al 5G mmWave (troviamo solo quello per le onde sub 6 GHz), resistenza all’acqua e alla polvere IP68 (c’è solo IP67). Il design è sempre quello di iPhone 6, 6S, 7, 8, SE (2022), con tasto Home per il Touch ID, c’è una singola lente e la selfiecam è rimasta identica (da 7 MPX). Quanto costa quindi? 529€ da noi, 429$ negli USA.