Santander: nuovo tipo di prestito basato su criptovalute e agricoltura

Criptovalute e agricoltura sono due mondi così distanti? Santander e la startup Agrotoken a lavoro per colmare il gap tra i due settori.

La banca Santander ha annunciato che offrire una nuova modalità di prestito in Argentina. Questo tipo di finanziamento prevede l’offerta di criptovalute, nello specifico delle valute digitali legate a materie prime agricole.

L’istituto finanziario spagnolo, fondato nel remoto 1857, vuole proprio puntare sul paese sudamericano per lanciare la sua ambiziosa scommessa: abbinare le valute digitali alla finanza più tradizionale. Il tutto attraverso un nuovo modo di concepire i prestiti.

L’idea è nata grazie alla collaborazione di Santander con la startup Agrotoken. La stessa, propone un progetto che abbina le criptovalute a diverse tipologie di cereali. Nello specifico si parla di:

SOIA , per l’omonimo prodotto

, per l’omonimo prodotto CORA , per il mais

, per il mais WHEA, la criptovaluta basata sul grano

Il valore di ogni token è indicizzato al prezzo di ciascuna merce con base in dollari USA.

Un progetto interessante che, nei prossimi anni potrebbe ampliarsi arrivando a diffondersi anche nel vecchio continente. Esistono comunque già piattaforme piattaforme che permettono di intervenire sul mercato delle materie prime.

Criptovalute e agricoltura non sono due mondi così distanti: come operare nel settore delle materie prime?

Per operare nel settore delle materie prime però, è importante scegliere un servizio digitale in grado di offrire sicurezza, stabilità e assistenza in caso di dubbi o problemi.

