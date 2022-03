Tanti nuovi Mac con chip M2 sono in arrivo: ecco quali

Si dice che Apple voglia portare in commercio due nuovi MacBook con processore proprietario Silicon M2, la nuova proposta entry-level della gamma.

Il primo Mac con processore Apple Silicon M1 è arrivato nel 2020; ci troviamo a quasi due anni di distanza dal debutto di questa piattaforma e abbiamo già visto diversi prodotti con il chipset in questione e con le sue iterazioni. Troviamo anche due device con CPU Intel ma sembra che presto non ci sarà alcun modello con questo sistema.

Ora si apprende che la mela sta studiando già i nuovi M2 da inserire a bordo dei laptop di nuova generazione: parliamo del MacBook Air e del Pro da 13″.

MacBook Air M2: sarà tutto nuovo

I rumor inerenti all’Air del 2022 sono in rete da diverso tempo, e molti report suggeriscono che questo sarà un portatile completamente riprogettato dal punto di vista architettonico e del design. Ieri però, il noto analista Ming Chi Kuo ha riferito che il device avrebbe ricevuto il medesimo SoC M1 di due anni fa, ma adesso si scopre che questo rumor non è veritiero. Il laptop vanterà, come previsto, il SoC M2 next-gen.

Il fanless prossimo al debutto dovrebbe presentare un solo chipset sotto la scocca, ovvero l’M2. Questo smentisce i leaks che prevedevano altre soluzioni come opzioni configurabili in fase di acquisto. Data la sua architettura, sarebbe anche impossibile da un punto di vista tecnica.

Ricordiamo che l’M2 (“Staten”) si basa sul SoC di iPhone 13, ma avrà una CPU identica a quella delll’M1 (8 core, quindi); la grande differenza sarà sul fronte della scheda video che salirà a 10 core.

Attenzione: M2 sostituirà M1, quindi i due sistemi non coesisteranno; rimarranno in listino però le iterazioni premium viste sui Pro da 14 e 16 pollici, nonché sul Mac Studio.

Sul MacBook Pro da 13 pollici invece, si dice che Tim Cook voglia mantenere un design identico, con Touch Bar al seguito e privo di notch, ma avrà solo un processore differente (l’M2, ovviamente).

Rumor dell’ultimo minuto: si dice che Apple voglia eliminare il suffisso “Pro” da questo PC. In origine, questa scelta sarebbe dovuta essere contestuale al modello Air, mentre adesso sembrano essere cambiate le carte in tavola.

Quando verranno svelati? Al momento non abbiamo una roadmap. Ipotizziamo solo che potrebbe esserci un evento speciale in autunno per la presentazione delle suddette macchine, con commercializzazione prevista in tempo per le vacanze di Natale 2022.