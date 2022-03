WhatsApp lancia Code Verify, l’estensione che salva i profili

Code Verify è un’estensione ufficiale per i browser creata da Meta che garantisce l’integrità della versione di WhatsApp Web in uso.

Dopo aver annunciato di essere al lavoro per portare le impostazioni per la verifica in due passaggi direttamente all’interno del client web/desktop, WhatsApp e Cloudflare annunciano un’importantissima novità che migliora la sicurezza per tutti coloro che utilizzano spesso anche WhatsApp Web. Si tratta di Code Verify, un’estensione da installare sui principali browser per aumentare la protezione delle chat sulla versione desktop, appunto, di WhatsApp.

Cos’è e come funziona Code Verify

Code Verify è dunque una nuova importante estensione del browser Web che aggiunge un ulteriore livello di sicurezza a WhatsApp. Quando viene installato, essa rileva automaticamente se il codice della versione di WhatsApp Web che un utente sta utilizzando è stato alterato da un’entità dannosa e script malevoli, quindi se si tratta di una versione autentica e non modificata. È il modo migliore per verificare l’integrità della versione del software utilizzato.

Dopo averla installata, l’estensione verrà eseguita automaticamente quando si inizia a utilizzare WhatsApp Web. Essa non registra metadati e messaggi degli utenti e non condivide alcuna informazione con WhatsApp e Meta: è anche open source, quindi tutti possono verificare cosa fa.

Quando si utilizza WhatsApp Web, Code Verify può far visualizzare diversi messaggi:

Timeout rete: un cerchio arancione con un punto interrogativo verrà visualizzato quando la rete è scaduta.

un cerchio arancione con un punto interrogativo verrà visualizzato quando la rete è scaduta. Possibile rischio rilevato: un cerchio arancione con un punto interrogativo apparirà quando c’è un altro interno che interferisce con la verifica del codice.

un cerchio arancione con un punto interrogativo apparirà quando c’è un altro interno che interferisce con la verifica del codice. Convalida non riuscita: l’icona di verifica codice diventerà rossa e mostrerà un punto esclamativo quando l’estensione rileva che stai utilizzando un codice diverso e non autentico di WhatsApp Web.

l’icona di verifica codice diventerà rossa e mostrerà un punto esclamativo quando l’estensione rileva che stai utilizzando un codice diverso e non autentico di WhatsApp Web. Convalidato: l’icona di verifica del codice diventerà verde, quindi stai utilizzando una versione autentica di WhatsApp Web.

Code Verify è già disponibile per Google Chrome e Microsoft Edge ed è gratuito. In futuro arriverà anche l’add-on per Mozilla Firefox. Vi suggeriamo di installarla quanto prima, perché in un periodo in cui crescono gli attacchi informatici e le frodi sul Internet, vi garantisce l’integrità del codice della pagina che state visualizzando e utilizzando.