Honor X8: UFFICIALE il nuovo midrange con Snapdragon 680

Honor svela il nuovo X8, un mediogamma molto interessante, con modem 4, display con refresh rate da 90 Hz e processore Snapdragon 680 di Qualcomm.

Honor X8 è il nuovo mediogamma dell’ex sub brand di Huawei; è stato lanciato poche ore fa e presenta una dotazione tecnica molto interessante. L’elemento più particolare è sicuramente il processore Qualcomm Snapdragon 680 sotto la scocca e l’ottimo comparto fotografico.

Sappiamo infatti che presenta quattro camere con sensore principale da 64 Megapixel e uno schermo con refresh rate fisso a 90 Hz. Fra le altre informazioni, citiamo la presenza dello snapper selfie posto al centro del pannello, ma andiamo con ordine. Vediamo tutte le sue caratteristiche di seguito.

Honor X8: le caratteristiche

Partiamo dal fronte estetico: il nuovo Honor X8 pesa solo 177 grammi, quindi presenta una leggerezza unica, soprattutto se pensiamo alle sue dimensioni. Solo 163,4 x 75,7 millimetri con soli 7,45 mm di spessore. Non manca un pannello alto e risoluto. Certo, è un po’ grande (ben 6,7 pollici) e ha una risoluzione FullHD+ con refresh rate fisso a 90 Hz. Degno di nota è il rapporto schermo-corpo pari al 93,6%.

Il comparto fotografico è molto intrigante per un device di fascia media: anteriormente infatti, c’è uno snapper selfie da 16 Megapixel, mentre sul posteriore vi è una camera da 64 Mpx come principale, un’ultra wide da 5 Mega, una lente per gli scatti con bokeh attivo da 2 MPX e una macro da 2 Mega. Ad alimentare il tutto ci pensa un SoC Snapdragon 680 di Qualcomm con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage.

Si basa su Android 11 con Magic UI 4.2 e sì, ha i servizi Google, anche se segnaliamo che in Europa deve ancora essere presentato: maggiori dettagli li avremo in quella occasione. verrà venduto in tre colori: blu, nero e grigio. La batteria è da 4000 mAh e gode della fast charge da 22,5W; non mancheranno moduli per la connettività 4G dual VoLTE, BT 5.0, GPS, jack audio da 3.5 mm, sblocco con il volto AI e con l’impronta sul frame laterale.

Cosa ne pensate di questo nuovo Honor?