Vivo X Fold avvistato dal vivo: è davvero lui? (FOTO)

Il primo foldable di casa Vivo, l’X Fold con Snapdragon 8 Gen 1, è appena stato avvistato in una metropolitana cinese; ecco cosa è emerso.

Stando a quanto si legge in rete in queste ore, sembra che il primo pieghevole di casa Vivo, l’X Fold, sia stato avvistato in una metropolitana cinese. C’è grande attesa per questo dispositivo che si dice che sarà in grado di sfidare i giganti della tecnologia mondiale, Samsung compresa.

Non di meno, il suddetto terminale dovrebbe venir annunciato come il primo foldable del brand. Ci domandiamo quando verrà lanciato e in quali mercati arriverà.

Vivo X Fold: avvistato in una metro in Cina

Le foto sono state condivise dal portale cinese Weibo, noto social di microblogging, ma possiamo dare un’occhiata al solo pannello anteriore. Non si riesce a capire bene se si vede la piega del pannello, ma le indiscrezioni ci fanno presupporre che ci troviamo di fronte al famigerato Vivo X Fold, racchiuso in una custodia protettiva che ne nasconde il design finale. Ad ogni modo, lo schermo si vede chiaramente ma, complice la luce, complice l’angolazione dal quale è stata scattata la foto, non vediamo pieghe al seguito.

Già in passato abbiamo visto diversi schemi progettuali di questo terminale; posteriormente si trova il solito modulo fotografico tipico del marchio, con anelli circolari che contengono i sensori fotografici che, stando a quanto si apprende, dovrebbero essere ben quattro. Vedremo perfino un flash LED, come sempre. Sul frame laterale si notano i classici tasti per il bilanciamento del rumor, il pulsante di accensione e spegnimento e uno inedito. Non sappiamo a cosa serva, ma al momento è solo un rumor.

Anteriormente vedremo uno schermo OLED con risoluzione FullHD+ da 6,5″, refresh rate da 120 Hz, mentre all’interno vi sarà un maxi-display 8 pollici QHD+ e 120 Hz al seguito.

Non mancherà un SoC Qualcomm di punta (lo Snapdragon 8 Gen 1), coadiuvato da tanta RAM e storage elevato. La batteria sarà da 4600 mAh e godrà della fast charge da 80W (cablata, ovviamente).

Vi invitiamo a prendere il tutto con “un pizzico di sale”.