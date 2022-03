Redmi K50 arriverà con una batteria da 5000 mAh e ricarica da 120W

Redmi ha pubblicato un nuovo teaser sulla serie di smartphone Redmi K50 che monterà una batteria da 5000 mAh con ricarica da 120W.

Torniamo nuovamente a parlare di Redmi K50 Series, gli smartphone del brand spin-off di Xiaomi che saranno ufficialmente svelati il 17 marzo, in quanto la compagnia ha svelato tramite un teaser alcune informazioni chiave sulle batteria.

Com’è possibile notare nell’immagine teaser sottostante, Redmi K50 Series potrà contare su una batteria da 5000 mAh con tanto di supporto alla ricarica rapida da 120W.

Redmi K50 Series monterà una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 120W

Anche se con una piccola differenza, Redmi K50 Gaming Edition dispone già della ricarica rapida da 120W ma monta una batteria leggermente più piccola da 4700 mAh. Secondo l’azienda, la tecnologia di ricarica rapida è in grado di offrire il 100% di autonomia a fronte di una ricarica di appena 17 minuti.

Nelle scorse ore un altro teaser ci aveva ufficialmente svelato la data di presentazione di Redmi K50 Series e il display: sappiamo che i device monteranno pannelli Samsung con una risoluzione fino a 2K con 526 PPI di densità di pixel. Inoltre, sappiamo che gli smartphone monteranno speaker stereo con supporto Dolby Atmos e Hi-Res Audio, GPS, Wi-Fi 6, NFC, blaster IR e molto probabilmente anche il nuovissimo modulo Bluetooth 5.3.

La serie Redmi K50 sarà molto probabilmente costituita da tre device: Redmi K50, Redmi K50 Pro e Redmi K50 Pro+, rispettivamente con i processori mobile Qualcomm Snapdragon 870, MediaTek Dimensity 8100 e MediaTek Dimensity 9000. È piuttosto singolare la scelta della compagnia di non affidarsi al processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a cui sempre più aziende stanno facendo ricorso – praticamente è la scelta di default di tutti i maggiori OEM Android e lo troviamo sui nuovi smartphone di OnePlus, Realme, Samsung e non solo -, ma i benchmark relativi al SoC MediaTek Dimensity 9000 hanno più volte dimostrato quanto sia in grado di competere ad armi pari con quello di Qualcomm.

Non ci resta che attendere ancora qualche giorno per scoprire le ultime novità su Redmi K50 Series.