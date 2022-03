Xiaomi MIX 5 si fa strada su Geekbench con lo Snapdragon 8 Gen 1

Xiaomi MIX 5 passa da Geekbench mettendo in mostra un hardware di altissimo livello che ruota sul processore Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Mentre non si fa altro che parlare di Xiaomi 12 Series e dei nuovi smartphone di fascia alta in arrivo nelle prossime ore, il tanto atteso device Xiaomi MIX 5 viene scovato sul database di Geekbench con un hardware di primissimo livello.

Infatti, dalle prime informazioni pubblicate in rete, scopriamo che Xiaomi MIX 5 monterà il nuovo processore mobile di fascia alta Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi MIX 5 passa da Geekbench con il SoC Snapdragon 8 Gen 1

I risultati scovati su Geekbench relativi al modello Xiaomi 2203121C – aka Xiaomi MIX 5 -, indicano che il device monterà un processore octa-core con quattro core con una frequenza base pari a 1.79 GHz, tre core ad alta efficienza con una frequenza pari a 2.50 GHz e un core ad alte prestazioni con una frequenza pari a 3.00 GHz. Lo smartphone è stato scovato sul database di Geekbench con 12 GB di RAM – non è chiaro se il device arriverà con una singola variante da 12 GB o con un’altra ancora più spinta – e con Android 12 e la personalizzazione MIUI 13.

I leak più recenti circa la probabile scheda tecnica di Xiaomi MIX 5 indicano che il device dovrebbe montare una fotocamera realizzata in collaborazione con Leica così costituita: un sensore principale da 50 MP con stabilizzazione ottica dell’immagine (OIS), un sensore ultra grandangolare da 48 MP e un sensore telescopico da 48 MP con zoom ottico 2x; frontalmente sembra che la fotocamera selfie sia da 48 MP. Sembra che il colosso cinese abbia in cantiere anche il modello Xiaomi MIX 5 Pro con specifiche ancora più spinte, ma non ci sono conferme a riguardo.

Xiaomi MIX 5 non è l’unico smartphone di fascia alta che stiamo aspettando al varco: quest’oggi, come ben sapete, ci sarà la presentazione ufficiale di Xiaomi 12 Series. I nuovi smartphone Xiaomi, secondo le ultime indiscrezioni pubblicate in rete, avranno un design di alto livello, fotocamere al top e ovviamente un hardware che non temerà il confronto con gli attuali smartphone Android di fascia alta.