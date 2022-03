iPhone 14 Pro: il design confermato dai nuovi render

Il design del futuro iPhone 14 Pro viene rivelato dai colleghi di 91mobiles attraverso una serie di render 3D CAD opportunamente disegnati.

Mancano ancora diversi mesi al debutto dei nuovi melafonini di fascia alta di casa Apple. Dopo aver visto infatti, l’SE (2022), il midrange premium più potente del mercato, adesso il focus sembra spostarsi sui modelli premium in arrivo in autunno.

Sui nuovi iPhone 14 abbiamo letto moltissime notizie; probabilmente, i device arriveranno verso settembre e, come sempre, ci saranno quattro modelli disponibili fra cui scegliere. Non vedremo più il Mini, ma sicuramente troveremo due Max (un Pro e uno standard) da 6,7 pollici e due device da 6,1 pollici (Pro e vanilla).

Proprio in merito alla variante premium, in queste ore sono emersi nuovi dettagli sui dispositivi in questione. Grazie a dei nuovi render CAD trapelati online da 91mobiles, possiamo dare un’occhiata a come sarà il design del futuro iPhone 14 Pro.

iPhone 14 Pro: design rivelato, cosa aspettarci?

I nuovi render CAD ci mostrano come potrebbe essere il dispositivo; assomigliano più a dei “dummy” (modelli fittizi) che a dei veri disegni in 3D. Purtroppo, questi concept ci mostrano davvero poche differenze rispetto ai modelli attuali, al contrario di quanto si diceva in passato.

I rumor precedenti infatti, sottolineavano un’estetica rinnovata su tutti i fronti, con pulsanti laterali tondi in stile iPhone 4, fotocamere a filo con la scocca, back cover in vetro lucido, notch assente e via dicendo. Di tutto ciò, solo il pannello anteriore sembra che, effettivamnte, vanterà una nuova estetica.

I render di 91mobiles provengono da fonti interne vicine alla catena di approvviggionamento e mostrano quello che potrebbe essere, a tutti gli effetti, un iPhone 14 Pro in tutto e per tutto. I pulsanti sono simili a quelli attuali; nessun cambiamento dunque. Presnte anche la solita porta Lightning per la ricarica.

Quella che è la novità più grande è ovviamente, sul display: non vediamo un notch ma, al suo posto, sembra esserci un foro per la selfiecam e una pillola contenente Face ID e altri sensori. Notiamo la griglia dello speaker principale posta sopra questo iconico elemento.

Questi disegni ovviamente, non sembrano combaciare con quelli di Jon Prosser precedentemente trapelati (non è una novità…) e con le affermazioni di Mark Gurman, giornalista di Bloomberg, che suggerisce una riprogettazione completa per i nuovi terminali della mela.

Per quanto concerne i modelli “non Pro” invece, sappiamo che ci saranno due modelli da 6,1 e 6,7 pollici con notch, vecchio design e processore identico a quello attuale. Anche se qualcuno suggerisce che potremmo vedere una variante dell’A15 chiamata, probabilment, A15X.

Voi cosa ne pensate?