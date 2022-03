iPhone 14 Pro avrà funzioni satellitari, a quanto pare

Secondo le informazioni trapelate in queste ore, iPhone 14 e 14 Pro Max disporranno di inedite funzioni satellitari mai viste prima su un device mobile.

Secondo quanto si apprende, Apple non presenterà un modello Mini quest’anno; tuttavia, lancerà lo stesso quattro prodotti, anche se ci sono grosse novità per quanto concerne le varianti “Pro”. Si dice infatti che i device disporranno di innovative funzioni satellitari mai viste prima su uno smartphone.

Ricordiamo che la mela ha tolto i veli alla sua line-up di punta oramai sei mesi fa, quindi si può dire che i flagship siano a metà del loro ciclo di vita. Adesso, nuovo report ci fornisce interessanti informazioni relative alla prossima formazione in arrivo: iPhone 14.

iPhone 14: non ci sarà una variante Mini

Partiamo con ordine: in primo luogo, sappiamo da alcuni leakster vicini ai colleghi di 9to5Mac, che gli iPhone 14 basic non avranno un SoC aggiornato, mentre Pro e Pro Max disporranno di un processore A16 Bionic a 4 nanometri. Non di meno, vanteranno ben 8 GB di RAM. Curiosamente, le versioni standard non avranno neanche un design aggiornato e presenteranno un display con notch, mentre gli altri due modelli avranno il foro e la pillola.

I motivi per cui non ci sarà più un mini da 5,4 pollici sono presto detti: il device non ha venduto come Apple sperava. L’adozione infatti, è stata bassissima, nonostante il 13 Mini sia significativamente migliore rispetto alla controparte del 2020.

Ci saranno due iPhone 14: uno da 6,1 pollici e uno da 6,7 pollici, ovviamente entrambi non Max. Sembra però che i Pro Edition dispongano di schermi stretti e lunghi; in poche parole, ci sarà un form factor tutto nuovo.

Sul fronte fotografico invece, potremmo trovarci di fronte all’update più grosso di sempre: sensori da 48 Megapixel al posto delle lenti da 12 Mega e nuove modalità software in arrivo. Non di meno, i pulsanti laterali saranno tondi e non più rettangolari come quelli avuti finora. Il richiamo alla serie 4/5 sarà evidente, anche perché il pannello posteriore presenterà un retro in vetro e ottiche a filo con la scocca.