OnePlus Nord 2T si mostra online, sarà proprio così?

Il design della back cover e del modulo fotografico del futuro OnePlus Nord 2T è appena stato confermato da un tipster online sul web.

In queste ore è emersa una nuova immagine dal vivo che mostra come sarà il futuro OnePlus Nord 2T prossimo al debutto. Sembra proprio che questo sarà “l’anno dei mediogamma” per l’OEM cinese di Pete Lau.

Tornando al Nord 2T, sappiamo che sarà presente un modulo fotografico principale con una cover avente una finitura Sandstone, in ricordo dei “bei tempi che furono” della compagnia. Ma facciamo subito il punto su cosa è emerso online.

OnePlus Nord 2T: tutto quello che c’è da sapere

Di fatto, dopo aver dato una prima occhiata al design del mediogamma, adesso vediamo una foto dal vivo del comparto fotografico del Nord 2T prossimo al debutto. A fornirci lo scatto ci ha pensato il noto tipster online Yogesh Brar.

Osservando la foto, notiamo un modulo rettangolare contenente due anelli all’interno dei quali sono inseriti tre sensori. Quello principale è posto in alto e due ottiche secondarie invece, sono inserite nel secondo cerchio. Non mancano i due flash LED e il sensore di luce ambientale.

© Yogesh Brar

Proprio il comparto fotografico avrà una grossa novità; in primo luogo, ci sarà l’ottica principale Sony IMX766 da 50 Megapixel con apertura f 1.9 con OIS al seguito, coadiuvata da una lente ultra wide di Sony, l’IMX355 da 8 Mega. In ultima analisi, sarà presente un obiettivo monocromatico da 2 Mpx. Anteriormente invece, ci sarà uno snapper selfie da 32 Megapixel.

Ad alimentare il tutto troveremo un processore MediaTek Dimensity 1300 e una batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 80W; il pannello invece, sarà un display FullHD+ da 6,43 pollici con tecnologia AMOLED e refresh rate da 90 Hz.

Quando dovrebbe arrivare?

I rumor suggeriscono un debutto internazionale per aprile o maggio e il prezzo di questo dispositivo dovrebbe essere di circa 30.000/40.000 Rs (in India) che corrispondono a circa 358/477€.

La società sostituirà l’attuale Nord 2 con questo modello, mentre in estate, arriverà il Nord 3 con Dimensity 8100 e fast charge da 150W.